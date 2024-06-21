快訊

新自強號首批乘客抵新城站！乘客曝撞擊瞬間「像被拋飛」 有人當場哭出來

北市私校東山高中國中部爆超收142人無校可念 議員怒轟：入學詐欺案

錯過黃金搶救時間…台人赴希臘海泳溺斃 家屬怒控導遊、船員冷眼旁觀

中職／高中球速進步約30公里 薛毓達有望成中職選秀黑馬

中央社／ 台北21日電

中華職棒今天公布新人球員選拔會名單，其中畢業於彰化藝術高中的薛毓達，具備192公分傲人身材，加上高中3年球速進步逼近30公里，有望成為選秀大黑馬。

出生於書香世家的薛毓達，爸爸是校長、媽媽則擔任教職，但他卻意外踏上運動之路，嘗試過足球、棒球及空手道，「國二升國三準備會考時，我就想以後要做什麼，畢竟自己成績大概在中段班，所以決定選喜歡的事情，因而朝熱愛的棒球發展。」

不過，薛毓達國中僅是參加社團性質的球隊，而且還不是陣中最頂尖選手，加上花蓮球員人才濟濟，讓他只能將目光鎖定其他學校，最後前往北部就讀強恕高中，「那時候還有其他人講閒話，說我在社團都沒辦法當王牌，怎麼還敢去挑戰。」

在強恕待了1個學期後，薛毓達認為環境與自己想像的並不相同，因而萌生轉學念頭，剛好彰化藝術高中開出轉學考的名額，他在過去看過沙子宸的相關報導，內心想要效法這名學長，「那時候假如沒考上，我就決定放棄棒球，回到花蓮讀書，但很幸運考上了。」

沒想到加入彰藝訓練後，薛毓達第1天跑體能就跑到「斷片」，完全不知道自己在幹嘛，直到花了1年左右才慢慢跟得上其他人的腳步，「沒想過這麼痛苦，但也讓我更清楚達成夢想需要付出的代價，需要經歷哪些過程。」

漸漸適應彰藝的環境，薛毓達的球速也有所成長，搭配個人訓練中心的幫助，讓他的球速從高一116公里，到現在已能突破到144公里，近乎全年無休的訓練，他卻甘之如飴，「我不會排斥這種生活，過得很充實，而且看著自己一點一滴進步，我很享受追夢的過程。」

因為轉學關係，薛毓達必須服「球監」，導致無法在重要盃賽上陣，但他仍抱持對棒球的熱情，投入今年中職新人球員選拔會，最大的亮點是擁有192公分傲人身材，「高中我也好幾度遇到卡關，但我有毅力面對問題，知道怎麼調適，就算沒有選上，我也不會放棄棒球。」

中職 棒球 球速

延伸閱讀

中職／張祐嘉首安球獻象迷雙親 變成龍迷+2

中職／葉總看攻擊型1棒 不考慮吉力吉撈：那是在開玩笑

中職／選秀178人名單出爐 張育成獲球團推薦

中職／強力棒球風吹入 吉力吉撈想對決魔鷹：enjoy

相關新聞

中職／選秀178人名單出爐 張育成獲球團推薦

2024台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月28日在台中頂粵吉品舉行，今年總計178位選手投入，張育成以球團推薦方式取...

中職／兄弟1棒攻擊型換回機動型 因對手是徐若熙

中信兄弟連排兩場的攻擊型一棒在今天結束，岳政華先發1棒、岳東華2棒，回歸速度戰，原因是對面味全龍隊投手丘上是徐若熙，兄弟...

中職／葉總看攻擊型1棒 不考慮吉力吉撈：那是在開玩笑

中信兄弟隊前兩場將許基宏、陳子豪等砲手排在第1棒，無獨有偶，昨天味全龍隊也將劉基鴻排在第1棒，總教練葉君璋指出，原因要讓...

中職／張祐嘉首安球獻象迷雙親 變成龍迷+2

味全龍隊張祐嘉蟄伏兩年才在18日首次升上一軍，而一軍首戰就敲出首安，一度忘記要留下紀念球，他想將這顆球送給一路支持自己的...

中職／強力棒球風吹入 吉力吉撈想對決魔鷹：enjoy

拿下中職全壘打王2連霸的吉力吉撈．鞏冠今年遇到強力挑戰者，魔鷹、林安可的揮棒讓吉力吉撈也看得賞心悅目，「會想看耶，不是為...

中職／徐若熙首進明星賽 想到不用日曬雨淋就開心

味全龍隊王牌投手徐若熙在第1個球季就名聲大噪，但直到生涯第3個球季的今年，才首次入選中職明星賽，他對此沒有太多想法，只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。