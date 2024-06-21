中職／高中球速進步約30公里 薛毓達有望成中職選秀黑馬

中華職棒今天公布新人球員選拔會名單，其中畢業於彰化藝術高中的薛毓達，具備192公分傲人身材，加上高中3年球速進步逼近30公里，有望成為選秀大黑馬。

出生於書香世家的薛毓達，爸爸是校長、媽媽則擔任教職，但他卻意外踏上運動之路，嘗試過足球、棒球及空手道，「國二升國三準備會考時，我就想以後要做什麼，畢竟自己成績大概在中段班，所以決定選喜歡的事情，因而朝熱愛的棒球發展。」

不過，薛毓達國中僅是參加社團性質的球隊，而且還不是陣中最頂尖選手，加上花蓮球員人才濟濟，讓他只能將目光鎖定其他學校，最後前往北部就讀強恕高中，「那時候還有其他人講閒話，說我在社團都沒辦法當王牌，怎麼還敢去挑戰。」

在強恕待了1個學期後，薛毓達認為環境與自己想像的並不相同，因而萌生轉學念頭，剛好彰化藝術高中開出轉學考的名額，他在過去看過沙子宸的相關報導，內心想要效法這名學長，「那時候假如沒考上，我就決定放棄棒球，回到花蓮讀書，但很幸運考上了。」

沒想到加入彰藝訓練後，薛毓達第1天跑體能就跑到「斷片」，完全不知道自己在幹嘛，直到花了1年左右才慢慢跟得上其他人的腳步，「沒想過這麼痛苦，但也讓我更清楚達成夢想需要付出的代價，需要經歷哪些過程。」

漸漸適應彰藝的環境，薛毓達的球速也有所成長，搭配個人訓練中心的幫助，讓他的球速從高一116公里，到現在已能突破到144公里，近乎全年無休的訓練，他卻甘之如飴，「我不會排斥這種生活，過得很充實，而且看著自己一點一滴進步，我很享受追夢的過程。」

因為轉學關係，薛毓達必須服「球監」，導致無法在重要盃賽上陣，但他仍抱持對棒球的熱情，投入今年中職新人球員選拔會，最大的亮點是擁有192公分傲人身材，「高中我也好幾度遇到卡關，但我有毅力面對問題，知道怎麼調適，就算沒有選上，我也不會放棄棒球。」