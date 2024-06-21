中職／張祐嘉首安球獻象迷雙親 變成龍迷+2

味全龍隊張祐嘉蟄伏兩年才在18日首次升上一軍，而一軍首戰就敲出首安，一度忘記要留下紀念球，他想將這顆球送給一路支持自己的父母，有趣的是，也因為他，原本是兄弟球迷的雙親開始改看龍隊比賽。

「敲出安打當下滿開心的。」張祐嘉2021年參加中職選秀落選，以自主培訓方式加入龍隊，但就連二軍機會也不多，直到今年4月3日才成為正式球員，並在這個月獲得一軍出賽機會。

站在一壘壘包時，張祐嘉沒有太多想法，因為比賽還在進行中，直到回到休息區後隊友紛紛上前為他加油、鼓勵，「要感謝自己，真的做到了，但這才只是剛開始，後面還有很長的路要走。」

而張祐嘉一度忘記要留住首安球，直到比賽結束，吳君奕才拿出紀念球提醒他，他希望獻給爸媽的原因是，「他們從一開始就支持我打球，因為爸媽都有在看棒球，他們是兄弟球迷，現在我在哪裡，他們就支持哪一隊。」

張祐嘉的雙親偶像是彭政閔、周思齊，張祐嘉剛好趕上與周董最後一年同場較勁的機會，只不過不需要幫爸媽要簽名球，「他們都已經有了。」

能夠跟從小到大的偶像在同場比賽，張祐嘉也覺得不可思議，「尤其是可以跟（林）智勝當隊友，感覺滿妙的，之前都在二軍，機會不多，他告訴我要把我每次機會，不要因為沒有機會就偷懶，很多學長也都有跟我說過。」