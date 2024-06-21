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亞洲青少西洋棋錦標賽 中華小將公開組U18摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2024年亞洲青少西洋棋錦標賽6月10至20日在哈薩克阿拉木圖舉行。圖／中華民國西洋棋協會提供
2024年亞洲青少西洋棋錦標賽6月10至20日在哈薩克阿拉木圖舉行。圖／中華民國西洋棋協會提供

2024年亞洲青少西洋棋錦標賽6月10至20日在哈薩克阿拉木圖舉行，中華小將吳秉駪、姚佳佑、吳冠頡表現出色，獲得公開組U18閃電棋團體第3名佳績。

中華民國西洋棋協會秘書長陳美芳表示，2024年亞洲青少西洋棋錦標賽本屆比賽參加國家共有33個國家，選手多達624位，包括女選手255位、男選手369位，進行包括8歲、10歲、12歲、14歲、16歲及18歲組賽事。中華隊由岳葳仲領隊，共有22位選手，顯見中華民國西洋棋協會對此次賽事的重視。

為期11天的賽事競爭激烈，中華隊公開U10組洪翊軒小將第一次參賽即在第一輪贏了哈薩克1674積分選手，U18組選手許喆也擊敗斯里蘭卡1938積分選手，姚佳佑選手與哈薩克2184積分選手平手，他們都表現出初生之犢不畏虎的精神，彌足珍貴。最後獎牌總冠軍由地主哈薩克奪得，亞軍為世界聯盟隊伍，季軍為越南，殿軍為印度。

中華隊

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