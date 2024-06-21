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中職／葉總看攻擊型1棒 不考慮吉力吉撈：那是在開玩笑

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片

中信兄弟隊前兩場將許基宏、陳子豪等砲手排在第1棒，無獨有偶，昨天味全龍隊也將劉基鴻排在第1棒，總教練葉君璋指出，原因要讓選手稍微調整看看，若要讓吉力吉撈．鞏冠排第1棒，「那是在開玩笑。」

劉基鴻昨天是本季第2次先發第1棒，前1次是4月6日，再往前推則要到2021年4月2日，該年劉基鴻曾6次擔任先發第1棒，對龍隊來說，劉基鴻排第1棒不是常態。

葉君璋表示，有時候選手的狀況不好，會想利用打線去做個調整，但今天劉基鴻不會繼續排第1棒。

看見對面將砲手排第1棒，葉君璋指出，要讓吉力吉撈．鞏冠排第1棒是不太可能的事情，主要是考量腳程，「基鴻算有腳程，排第1棒還OK。」

而昨天先發6局失3分的鋼龍今天下放二軍，葉總主要是考量上半季只剩下4場比賽，用不到他，空出的名額用來升上徐若熙，而洋將空缺，等到伍鐸下二軍的期限已滿，有機會再將他拉上一軍出賽。

鋼龍昨天整體表現不錯，6局5次三振、被敲5支安打，但5局上被陳子豪敲出的3分砲成為吞敗關鍵，葉總也指出，鋼龍回到一軍後，常出現單局丟掉3、4分的狀況，這是未來需要注意的地方，接下來雖然下二軍，但仍然會在一軍隨隊調整。

劉基鴻 葉君璋 鋼龍

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