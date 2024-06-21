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中職／兄弟1棒攻擊型換回機動型 因對手是徐若熙

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟連排兩場的攻擊型一棒在今天結束，岳政華先發1棒、岳東華2棒，回歸速度戰，原因是對面味全龍隊投手丘上是徐若熙，兄弟總教練平野惠一直言，面對徐若熙需要機動性的幫助，「這是對戰好投手的基本攻略法。」

兄弟18日將許基宏移到第1棒，結果9：2擊敗富邦悍將，昨晚則是陳子豪相隔6年再次先發第1棒，他也敲出關鍵3分砲，幫助球隊以3：0擊敗味全龍隊，賽後對於今天第1棒怎麼排，平野惠一說，自己需要徹夜思考。

今天兄弟回歸熟悉的打線，「真的非常煩惱。」平野惠一說：「面對若熙這樣的好投手，不是說打就能打到的，需要機動性跟腳程，想辦法上壘後，讓他投起來不那麼舒服，對捕手也會有壓力。」

徐若熙生涯對兄弟投得頗有心得，7場對戰防禦率1.26，是所有對戰球隊中最低，被上壘率也僅0.98，成績是2勝1敗，28.2局投出44次三振，今年兩次對戰，徐若熙都拿下勝投，一次5.2局8K失1分、一次5局7K失2分。

味全龍 平野惠一 徐若熙

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