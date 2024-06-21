中職／選秀178人名單出爐 張育成獲球團推薦
2024台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月28日在台中頂粵吉品舉行，今年總計178位選手投入，張育成以球團推薦方式取得資格，率領旅外與優質高中生的滿滿天賦充實新秀深度。
選拔會名單依守備位置分別為投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名，括旅美好手張育成、吳念庭、張奕、陳聖平，青棒好手王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸、何品室融、宋柏翰都是今年受到高度關注的熱門選手。
透過國手資歷報名的選手有4位，包括曾在日本職棒闖蕩，目前在全越運動棒球隊的野手吳念庭、去年選擇返台發展，今年與台鋼雄鷹隊簽下自行培訓選手合約的投手張奕、曾效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟的旅美小將陳聖平、以及平鎮高中隊長許庭綸，打擊穩定、上壘率高、守備判斷能力佳，是評價很高的外野手。
今年有43位透過高中應屆畢業生身分的選手挑戰職棒，畢業自穀保家商的外野手何品室融，高三後打擊提升，是具長程火力的選手、樂天桃猿宋嘉翔的弟弟宋柏翰，其優勢為身體素質佳且擊球率好。平鎮高中曾聖安在今年玉山盃榮獲最佳外野手獎，不僅具備腳程優勢，也是一位有長打實力的左打選手。
透過球團推薦參加選拔會的選手共50人，其中包括擁有大聯盟資歷，並在去年世界棒球經典賽一戰成名的「國防部長」張育成。
平鎮高中打擊能力評價極高的張趙紘，不僅在去年U18世界盃拿下全壘打王、打點王，今年的玉山盃也獲頒最佳一壘手獎，優秀的潛力也被看好能獲得青睞。投手林易霆畢業於台南海事，有不錯的均速，在玉山盃獲得最佳投手獎，今年投入選秀，力拚台南海事首位應屆畢業生成功加入中職的球員。
台灣體大內野手邱郡，是味全龍外野手邱辰的弟弟，去年未獲球團青睞，今年再次投入選拔會，升上大四後守備表現逐漸穩定，打擊能力也有所進步，希望這次能追隨哥哥的腳步進到職棒舞台。
中信兄弟王威晨的弟弟，國立體大外野手王威倫，經過調整後二次挑戰職棒，本身有腳程優勢，能力提升後期盼能被球團選中，與哥哥和爸爸王光輝同樣成為職棒球員。
台灣運彩長期支持中華職棒，以行動力挺中職各項活動，連續三年冠名中華職棒新人選拔會，年度盛會邀請大家一同支持2024年度台灣運彩新人球員選拔會。
一年一度的新人球員選拔會，相信球迷也想親臨現場，今年聯盟同樣規劃限量30位入場席次，超限量VIP入場資格套組，每組2000元，內含2024 New Era聯名選秀帽一頂、選秀限定棒球一顆及入場資格一名，今天（21）晚上7點在中華職棒購物中心開賣，歡迎球迷朋友一起來到現場感受緊張刺激的選秀氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言