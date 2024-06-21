中職／徐若熙首進明星賽 想到不用日曬雨淋就開心
味全龍隊王牌投手徐若熙在第1個球季就名聲大噪，但直到生涯第3個球季的今年，才首次入選中職明星賽，他對此沒有太多想法，只是很開心可以在台北大巨蛋登板，「不用日曬雨淋啊。」
徐若熙在2021年生涯初登板起就展現K功，只不過該年明星賽因疫情取消，2022年因進行TJ韌帶置換手術，直到2023年尾聲才復出，自然也無緣入選這兩年明星賽。
「沒什麼感覺耶。」雖然是生涯第一次，但徐若熙坦言自己沒有太多想法，「就當作是一場比賽。」等到今年才入選的好處就是，「也好，可以在大巨蛋，不用日曬雨淋。」
即使有難得對決隊友機會，徐若熙只笑說：「想說不要丟到他們就好。」他在今年5月12日不慎對台鋼雄鷹隊杜家明投出觸身球，至今仍然很不好意思。
明星賽徐若熙被分在世界12強中華隊陣容，在多人輪替下僅會短局數出賽，他說：「還是以先發的方式去調整，明星賽投起來應該會有不同感覺。」
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