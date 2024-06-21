中職／強力棒球風吹入 吉力吉撈想對決魔鷹：enjoy

拿下中職全壘打王2連霸的吉力吉撈．鞏冠今年遇到強力挑戰者，魔鷹、林安可的揮棒讓吉力吉撈也看得賞心悅目，「會想看耶，不是為了上壘，而是強力揮棒。」

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹昨晚再次開轟，以13轟暫居聯盟全壘打王，還有補賽的1轟尚未計入，統一獅隊林安可以12轟緊追在後，吉力吉撈11轟與昨晚開轟的中信兄弟隊陳子豪並列第三。

吉力吉撈自身就是強力揮擊型態的打者，看見魔鷹、林安可的揮棒很有共鳴，「我們都是追求長打，想為球隊建功的類型。」

而從魔鷹身上，吉力吉撈更想起過去旅美時期見過的外國打者，「他很有耐心，但又帶有攻擊欲望，可能去過日職，比較知道亞洲球風，不會亂揮棒。」吉力吉撈形容，魔鷹揮棒是「啪！」一下就把球轟出去，「光看到就很興奮。」

而今年三人都要參加明星賽的全壘打大賽，吉力吉撈預言冠軍會是魔鷹或是林安可，「我是上去打擊練習的啦。」

不少球員期望不要第一輪就跟魔鷹對上，吉力吉撈卻抱持相反想法，「這樣也不錯啊，我是去交朋友，跟他對決的話會很enjoy（享受）吧，之前場上打過幾次招呼，他是滿好聊的人。」