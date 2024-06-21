快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／強力棒球風吹入 吉力吉撈想對決魔鷹：enjoy

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍打者吉力吉撈．鞏冠。 聯合報系資料照
味全龍打者吉力吉撈．鞏冠。 聯合報系資料照

拿下中職全壘打王2連霸的吉力吉撈．鞏冠今年遇到強力挑戰者，魔鷹林安可的揮棒讓吉力吉撈也看得賞心悅目，「會想看耶，不是為了上壘，而是強力揮棒。」

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹昨晚再次開轟，以13轟暫居聯盟全壘打王，還有補賽的1轟尚未計入，統一獅隊林安可以12轟緊追在後，吉力吉撈11轟與昨晚開轟的中信兄弟隊陳子豪並列第三。

吉力吉撈自身就是強力揮擊型態的打者，看見魔鷹、林安可的揮棒很有共鳴，「我們都是追求長打，想為球隊建功的類型。」

而從魔鷹身上，吉力吉撈更想起過去旅美時期見過的外國打者，「他很有耐心，但又帶有攻擊欲望，可能去過日職，比較知道亞洲球風，不會亂揮棒。」吉力吉撈形容，魔鷹揮棒是「啪！」一下就把球轟出去，「光看到就很興奮。」

而今年三人都要參加明星賽的全壘打大賽，吉力吉撈預言冠軍會是魔鷹或是林安可，「我是上去打擊練習的啦。」

不少球員期望不要第一輪就跟魔鷹對上，吉力吉撈卻抱持相反想法，「這樣也不錯啊，我是去交朋友，跟他對決的話會很enjoy（享受）吧，之前場上打過幾次招呼，他是滿好聊的人。」

吉力吉撈 林安可 魔鷹

延伸閱讀

中職／雄鷹中止隊史最長6連勝 猿投魔神樂開季6連勝

中職／幫張育成返台嘆可惜 吉力吉撈想當年遺憾不後悔

中職／魔鷹效應讓球迷開心 劉東洋建議各隊都增洋砲

中職／分享昔日印地安人4少合照 吉力吉撈：我們都回來了

相關新聞

中職／噩夢12天猛獅變弱貓 魔術數字今晚可能熄燈

統一獅隊近況慘澹，近8戰吞下7敗，不僅上半季封王魔術數字下修卡關，今天還有熄燈的可能性，若自己不敵富邦悍將隊，且同日樂天...

中職／徐若熙首進明星賽 想到不用日曬雨淋就開心

味全龍隊王牌投手徐若熙在第1個球季就名聲大噪，但直到生涯第3個球季的今年，才首次入選中職明星賽，他對此沒有太多想法，只是...

中職／強力棒球風吹入 吉力吉撈想對決魔鷹：enjoy

拿下中職全壘打王2連霸的吉力吉撈．鞏冠今年遇到強力挑戰者，魔鷹、林安可的揮棒讓吉力吉撈也看得賞心悅目，「會想看耶，不是為...

中職／廖健富坦言對雄鷹不好打 從肢體語言看出企圖心

樂天桃猿隊今天在桃園主場以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，廖健富4打數3安打，7局下攻下勝利打點，獲選單場MVP，他說：「當時看到...

中職／艾士特6局8K好投 平野惠一讚：守住氣勢

中信兄弟隊今天以3：0擊敗味全龍隊，取得2連勝，不僅先發投手艾士特繳出6局被敲1安、8K無失分的好投，牛棚也重新回穩，總...

中職／收6E大禮…悍將狂攻12分+完封 凍結獅隊魔術數字

富邦悍將隊今天先從潘威倫手中打下5分，加上統一獅隊6次失誤助攻，本季第4次單場得分達雙位數，以12：0擊敗上半季排名第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。