中正少棒隊赴北京參賽經費拮据 金門各界籌10萬助成行

金門縣中正國小少棒隊將於月底代表金門赴北京參加「海峽兩岸學生棒球聯賽北京站預賽」，此行因移地訓練與比賽的天數較長，金門縣棒球運動協會理事長許燕輝得知球隊經費較為短缺，因此邀請金門縣棒球委員會主委陳滄江和議員許大鴻等人，共同集結地方仕紳籌措10萬元經費讓他們順利成行，希望小選手們都能好好表現，為金門爭光。

中正國小月底將赴北京參加「海峽兩岸學生棒球聯賽北京站預賽」，本次比賽共有18支台灣少棒球隊以及18支中國球隊，共36隊共襄盛舉，而中正國小將派出U12以及U10兩組人馬，總計32位球員以及7位隊職員赴北京參賽。此次比賽估計需要超過50萬元的團費。

許燕輝表示，得知中正少棒隊6月底即將前往北京參賽，得知參賽旅費校方目前可用經費拮据，經費尚有不足，他跟陳滄江和許大鴻等人集結地方仕紳解囊共襄盛舉，贊助10萬元經費幫忙成行，希望讓球員沒有後顧之憂，安心參賽為地區爭光。

蔡雪芳表示，這是隊史首度前往北京參賽，但因路途較遠，比賽花費也相對較高，幸有各界地方人士熱情贊助，比賽才能成行；她也告知小球員，這次比賽能夠成行實屬不易，期盼他們能夠抱著感恩的心前進北京比賽，除了勝負之外，要把精神跟態度拿出來，在比賽中學習經驗。

教練鄭宇神表示，中正國小棒球隊目前全隊人數已超過50人，球員涵蓋一到六年級都有，球隊分為3組進行訓練，分別為低年級或新進球員組成的初階組、中年級為主的進階組以及高年級為主的比賽組，因大部分赴台參加全國性比賽都是高年級的比賽組為主，因此球隊也都想辦法籌措經費報名適合中年級的比賽，讓中低年級的小球員們，也有機會能夠出去比賽。