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中職／噩夢12天猛獅變弱貓 魔術數字今晚可能熄燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天由布雷克把關燈號保衛戰。本報資料照片
統一獅隊今天由布雷克把關燈號保衛戰。本報資料照片

統一獅隊近況慘澹，近8戰吞下7敗，不僅上半季封王魔術數字下修卡關，今天還有熄燈的可能性，若自己不敵富邦悍將隊，且同日樂天桃猿擊敗台鋼雄鷹隊，從5月31日點亮至今的燈號就將熄滅。

獅隊今年開季暴衝，5月31日點亮M15為史上最速季冠軍亮燈紀錄，但噩夢從6月9日的敗仗展開，一度吞下5連敗，為此進行投手教練異動，但狀況未見拉抬，昨天在台南棒球場打出單場6次失誤的離譜內容，以0：12不敵富邦悍將隊。

獅隊在6月8日時還領先排名第2的中信兄弟隊7場、排名第3的猿隊8場勝差，6月9日起吞下1勝7敗，這段期間團隊打擊率0.218、防禦率5.43，不管投打表現都猛獅變弱貓，如今與猿隊、兄弟的勝差都縮小到3.5場。

獅隊今天在台南球場續戰悍將，面臨燈號保衛戰，若今天獅隊輸球、猿隊贏球，則獅隊的魔術數字熄燈，猿隊重燃自力追上獅隊戰績的希望。獅隊此戰先發投手推出布雷克，悍將則是由本土投手江國豪把關；桃園棒球場猿鷹戰由陳鴻文、後勁擔綱先發投手。

富邦悍將 棒球 魔術

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