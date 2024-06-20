中職／廖健富坦言對雄鷹不好打 從肢體語言看出企圖心

樂天桃猿隊今天在桃園主場以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，廖健富4打數3安打，7局下攻下勝利打點，獲選單場MVP，他說：「當時看到的球有在設定範圍內，就出棒了。」

兩隊打完前6局3：3平手，7局下林泓育揮出二壘打，再靠朱育賢犧牲觸擊上三壘，接著廖健富從雄鷹中繼投手黃群的手中揮出關鍵安打，攻下致勝分，本季首次獲選單場MVP，也讓黃群投0.1局失1分，吞下生涯首敗。

猿隊拚出2連勝、近8戰6敗，上半季排名第2，和統一獅隊（近8戰7敗）的差距拉近到3.5場勝差，仍有機會改變戰局。廖健富說：「先不想這個，一場一場來，會想爭取上半季冠軍目標。」

猿隊也讓雄鷹終止隊史最長6連勝紀錄，廖健富表示，今天比賽並不好打，雄鷹年輕球員愈來愈適應比賽強度，和季初相較，從他們的肢體語言就可看出企圖心。