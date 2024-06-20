中職／艾士特6局8K好投 平野惠一讚：守住氣勢

中信兄弟隊今天以3：0擊敗味全龍隊，取得2連勝，不僅先發投手艾士特繳出6局被敲1安、8K無失分的好投，牛棚也重新回穩，總教練平野惠一對這兩點都給予好評。

艾士特在6月7日對台鋼雄鷹一戰，先發5.1局狂失10分責失，但上一場對樂天桃猿7局失1分，今天則是6局無失分演出，連續12局沒有掉分，防禦率修正回3.38。

平野惠一指出，艾士特在來台灣之前，沒有先發的經驗，「從對台鋼大失分那一場，他學到很多，也詢問投手教練如何調整，成長很多，知道作為先發投手該怎麼做。」

平野惠一稱讚艾士特今晚的投球很出色，「尤其是打線前1、2局有好機會，但是沒有得分，是艾士特一直壓制對手，不讓氣勢跑到對方那邊去。」

兄弟牛棚近2場也僅掉1分，平野惠一指出，先發投手都有完成自己的工作，再交接給牛棚，「這樣的模式看起來滿順利，希望維持下去。」