中職／收6E大禮…悍將狂攻12分+完封 凍結獅隊魔術數字

富邦悍將隊今天先從潘威倫手中打下5分，加上統一獅隊6次失誤助攻，本季第4次單場得分達雙位數，以12：0擊敗上半季排名第一的獅隊，加上另一地樂天桃猿隊贏球，獅隊上半季封王數字停留在M5。

潘威倫本季第3場先發，1局上雖因失誤、被敲安，讓悍將攻上一、二壘，但沒有失分，怎料2局上先是連投四壞、觸身球，接下來被申皓瑋、王念好、李宗賢、王勝偉連續敲出安打，其中包含王念好的生涯首支三壘打，丟掉4分後退場。

接手的江承峰被敲出1安後抓到3出局，丟掉1分算在潘威倫帳上，潘威倫留下41球投完1局、被敲5支安打、失5分的成績，跟前一場6局失3分的演出判若兩人。

即使3局上換林詔恩接手，悍將在2出局後先靠三壘手失誤製造機會，王念好保送上壘後又是連續2支安打、攻下2分；5局上更是從失誤開局，1出局滿壘時，王勝偉敲出的內野滾地又造成三壘手失誤，追加2分。

6局上悍將2安開路，獅隊2失誤又奉送2分；8局上則是陳真的本季第2轟，一發陽春砲又追加分數。

悍將先發投手羅戈6局被敲5支安打無失分，與岳少華、吳世豪、李東洺聯手演出悍將本季第9次完封，位居全聯盟最多。