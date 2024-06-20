中職／陳子豪扛1棒自己嚇到 想想2棒也不錯

中信兄弟隊連兩場更換開路先鋒、連兩場贏球，今天扛第1棒的陳子豪更是敲出致勝3分砲，幫助兄弟以3：0擊敗味全龍隊，總教練平野惠一好奇，排陳子豪第1棒有嚇到大家嗎？至少陳子豪本人有嚇到。

今天賽前，陳子豪對戰鋼龍的打擊率只有1成84，49打數敲出1轟、2分打點，不過今天首打席就選到保送上壘，接著5局上更從鋼龍手中轟出價值千金的3分砲。

「我知道對他的數據不好。」陳子豪說：「所以看到排我第1棒有嚇到，他是積極搶好球數的類型，所以有好球就盡量攻擊，球數落後的話不好攻擊。」只不過因為打第1棒，「還是有特別多等，顧慮一下，結果還不錯。」

陳子豪生涯初期打過不少次先發第1棒，不過上一次已經是2018年6月19日，生涯扛第1棒的打擊率是2成91，他說：「要排哪一棒都可以，感覺第2棒也不錯，有一年第2棒打滿好的。」陳子豪生涯第2棒打擊率3成11，其中2016年時更是打擊率3成48、10轟。

對鋼龍那一轟陳子豪敲出後遲疑了一下才起步，他透露，感覺沒有那麼確定，「可能風有吹吧，打到最近的地方，也在想是不是界外。」

此戰陳子豪直呼是「扎實的投手戰」，不僅佩服鋼龍投球，也稱讚自家投手表現優，「艾士特今天值得MVP，他先發對我們有幫助，很會激勵球隊。」至於為何艾士特看他開轟如此高興？陳子豪爆料：「他們洋將有在猜誰會開轟，艾士特壓我。」

連兩場將強打往前的打線排法都拿下勝利，兄弟總教練平野惠一賽後卻有點難回答此題，「今天有一定要得分卻沒拿下的情況，明天要不要維持呢？還是要改變？恐怕要徹夜思考了。」

平野惠一指的是1局上前兩棒形成無人出局、二三壘有人後，卻沒能得分，平野惠一也坦言，這樣的打序在首局就有施加壓力，「看來是有這個價值存在。」