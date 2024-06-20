快訊

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳子豪扛1棒自己嚇到 想想2棒也不錯

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊陳子豪扛第1棒敲出3分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪扛第1棒敲出3分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊連兩場更換開路先鋒、連兩場贏球，今天扛第1棒的陳子豪更是敲出致勝3分砲，幫助兄弟以3：0擊敗味全龍隊，總教練平野惠一好奇，排陳子豪第1棒有嚇到大家嗎？至少陳子豪本人有嚇到。

今天賽前，陳子豪對戰鋼龍的打擊率只有1成84，49打數敲出1轟、2分打點，不過今天首打席就選到保送上壘，接著5局上更從鋼龍手中轟出價值千金的3分砲。

「我知道對他的數據不好。」陳子豪說：「所以看到排我第1棒有嚇到，他是積極搶好球數的類型，所以有好球就盡量攻擊，球數落後的話不好攻擊。」只不過因為打第1棒，「還是有特別多等，顧慮一下，結果還不錯。」

陳子豪生涯初期打過不少次先發第1棒，不過上一次已經是2018年6月19日，生涯扛第1棒的打擊率是2成91，他說：「要排哪一棒都可以，感覺第2棒也不錯，有一年第2棒打滿好的。」陳子豪生涯第2棒打擊率3成11，其中2016年時更是打擊率3成48、10轟。

對鋼龍那一轟陳子豪敲出後遲疑了一下才起步，他透露，感覺沒有那麼確定，「可能風有吹吧，打到最近的地方，也在想是不是界外。」

此戰陳子豪直呼是「扎實的投手戰」，不僅佩服鋼龍投球，也稱讚自家投手表現優，「艾士特今天值得MVP，他先發對我們有幫助，很會激勵球隊。」至於為何艾士特看他開轟如此高興？陳子豪爆料：「他們洋將有在猜誰會開轟，艾士特壓我。」

連兩場將強打往前的打線排法都拿下勝利，兄弟總教練平野惠一賽後卻有點難回答此題，「今天有一定要得分卻沒拿下的情況，明天要不要維持呢？還是要改變？恐怕要徹夜思考了。」

平野惠一指的是1局上前兩棒形成無人出局、二三壘有人後，卻沒能得分，平野惠一也坦言，這樣的打序在首局就有施加壓力，「看來是有這個價值存在。」

平野惠一 鋼龍 陳子豪

延伸閱讀

中職／陳子豪3分砲扮核彈頭 艾士特6局8K擒龍

中職／陳子豪隔2193天先發1棒 平野想打造討人厭打線

中職／第3順位怎麼選旅外？平野惠一：全都想要呢

中職／宋晟睿升上一軍 平野惠一談野手戰力需求

相關新聞

中職／收6E大禮…悍將狂攻12分+完封 凍結獅隊魔術數字

富邦悍將隊今天先從潘威倫手中打下5分，加上統一獅隊6次失誤助攻，本季第4次單場得分達雙位數，以12：0擊敗上半季排名第一...

中職／一個判決兩個總教練抗議 洪一中重播輔助判決勝出

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，雄鷹6局上1出局滿壘時，出現「一個判決兩個總教練抗議」的罕見畫面，最後藍寅倫靠妨...

中職／陳子豪3分砲扮核彈頭 艾士特6局8K擒龍

陳子豪相隔2193天重返先發第1棒就扮演稱職「核彈頭」，一發3分砲要到領先，加上先發投手艾士特6局8K無失分演出，中信兄...

中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

「嘟嘟」潘威倫挑戰生涯第150勝的大紀錄，今天被富邦悍將隊用球棒拒絕，潘威倫在2局上出現2次四死球、被敲4支安打，連續讓...

中職／亮牌？雄鷹23日邀吳復連、吳念庭父子開球

台鋼雄鷹在6月22、23日首次在台北大巨蛋擔任主場球隊，23日賽前特別邀請吳復連、吳念庭父子到場開球，吳念庭今年投身中職...

中職／陳子豪隔2193天先發1棒 平野想打造討人厭打線

中信兄弟隊開啟實驗室，前一場讓許基宏扛第1棒，今天換陳子豪相隔2193天再次扛起先發第1棒，總教練平野惠一透露背後兩點考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。