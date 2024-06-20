中職／雄鷹中止隊史最長6連勝 猿投魔神樂開季6連勝

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，再拚隊史連勝紀錄，和樂天桃猿隊兩度打平，7局下遭廖健富安打擊沉，終場以3：4落敗，6連勝畫下句點。

猿隊全場揮出14支安打，廖健富4打數3安打，7局下攻下勝利打點，獲選單場MVP，林立也有3安好表現。

猿隊洋投魔神樂先發7局，被揮出6支安打、失3分（1分自責），飆出7次三振，投出開季6連勝，防禦率1.73仍居全聯盟第1。

雄鷹洋砲魔鷹2局上轟出中外野方向陽春砲，攻下全場第1分，本季第13轟出爐，擺脫和統一獅隊林安可並列領先局面，獨居全聯盟榜首。

猿隊前4局掛零，5局下靠陳晨威、林立連續安打，加上梁家榮犧牲觸擊、林泓育內野滾地球攻下1分扳成平手。

雄鷹6局上攻勢再起，陳文杰安打、魔鷹獲保送、張肇元安打，形成滿壘局面，接著藍寅倫靠猿隊捕手張閔勛妨礙打擊上壘，陳文杰得分，接著杜家明高飛犧牲打再下一城，取得3：1領先。

猿隊6局下立即反攻，廖健富、余德龍連續安打，再靠陳晨威高飛犧牲打、林立適時安打攻下兩分，追成3：3平手。

7局下，林泓育揮出二壘打，再靠朱育賢犧牲觸擊、 廖健富安打掩護得分，猿隊反以1分超前，維持優勢到比賽結束。

雄鷹中繼投手黃群投0.1局失1分，吞下生涯首敗。