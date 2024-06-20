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中職／陳子豪3分砲扮核彈頭 艾士特6局8K擒龍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊陳子豪本季首次先發第1棒敲3分砲。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊陳子豪本季首次先發第1棒敲3分砲。圖／中信兄弟提供

陳子豪相隔2193天重返先發第1棒就扮演稱職「核彈頭」，一發3分砲要到領先，加上先發投手艾士特6局8K無失分演出，中信兄弟隊就以3：0擊敗味全龍隊。

兄弟砲手陳子豪前一次先發第1棒已經是2018年6月19日，今天回到熟悉又陌生的棒次，首打席選到保送，並靠陳俊秀的二壘打站上三壘，只不過兄弟未能在首局開張。

5局上兄弟靠岳東華敲安、江坤宇保送，在1出局後攻佔得點圈，輪回第1棒的陳子豪，一棒將球掃到右外野深處，剛好落在全壘打牆頭彈出去，形成3分砲。

這是陳子豪自2017年6月29日後，再次以先發第1棒的身分開轟，本季累積11轟追平吉力吉撈．鞏冠並列聯盟第3，全壘打數寫近3年新高，時間才剛進入6月下旬。

兄弟先發投手艾士特則是前4.2局都沒被敲出安打，直到5局下才被拿莫．伊漾一棒破功，但一路投完6局也僅被敲這1安，投出8次三振，沒有失分，收下個人本季第6勝。

中信兄弟隊先發投手艾士特6局無失分，投出8次三振。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊先發投手艾士特6局無失分，投出8次三振。圖／中信兄弟提供

吉力吉撈 陳子豪

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