中職／一個判決兩個總教練抗議 洪一中重播輔助判決勝出

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，雄鷹6局上1出局滿壘時，出現「一個判決兩個總教練抗議」的罕見畫面，最後藍寅倫靠妨礙打擊上壘，雄鷹攻下超前分。

兩隊打完前5局1：1平手，6局上陳文杰先揮出內野安打，接著王柏融遭三振、魔鷹獲保送、張肇元安打，形成滿壘局面。

猿隊洋投魔神樂面對藍寅倫，在1好1壞後投出內角近身球，主審羅鈞鴻判決觸身球，猿隊總教練古久保健二提出重播輔助判決後，聯盟改判擦棒球，藍寅倫又走回打擊區。

此時換成雄鷹總教練洪一中進場，也提出重播輔助判決，要求檢視猿隊捕手張閔勛是否妨礙打擊，聯盟再次更改判決，認定妨礙打擊成立，藍寅倫上一壘、陳文杰得分。

古久保再次進場詢問細節，最後接受這個判決，雄鷹這半局攻下兩分，取得3：1領先，猿隊6局下追平比數，兩隊二度打平。