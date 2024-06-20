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中職／劉東洋評雄鷹6連勝破隊史 本以為下半季才有機會
台鋼雄鷹隊帶著隊史最長6連勝作客桃園球場，對樂天桃猿隊之戰再拚新紀錄，洋砲魔鷹2局上轟出中外野方向陽春砲，本季13轟獨居全聯盟第1，雄鷹領隊劉東洋談到這波連勝，坦言「比預期早」。
雄鷹從10日擊敗味全龍隊開始，歷經高雄澄清湖、新莊、天母球場6場比賽不但全部獲勝，更成為中職本季首支單周5戰全勝的球隊，就連曾經打出7連勝的統一獅隊也未辦到。
劉東洋表示，本來就預期年輕球員經過實戰會變好，尤其一軍張力不同，他們一定會愈來愈好，不過沒想到會有這波好表現，本來預期下半季才有機會達成。
雄鷹目前22勝30敗排名墊底，落後榜首獅隊9.5場勝差，劉東洋說：「經過這波連勝，接下來對球員是另一個考驗，對手會把我們研究更徹底，體力調節也是考驗。」
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