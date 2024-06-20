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中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

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中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘威倫。圖／統一獅隊提供

「嘟嘟」潘威倫挑戰生涯第150勝的大紀錄，今天被富邦悍將隊用球棒拒絕，潘威倫在2局上出現2次四死球、被敲4支安打，連續讓6人上壘後退場，僅投1局就丟掉5分，確定無緣勝投。

潘威倫本季第3場先發，1局上連抓2出局後，因為失誤、被敲安，讓悍將攻上一、二壘，但成功讓高國麟敲出高飛球出局，守住危機。

不料2局上潘威倫突然遇到大亂流，先是連投四壞、觸身球，接下來被申皓瑋、王念好、李宗賢、王勝偉連續敲出安打，其中包含一支三壘打、一支二壘打，讓記分板從0：0變0：4，只能退場休息。

接手的江承峰雖抓到2出局但也被敲出1安，丟掉1分算在潘威倫帳上，潘威倫留下41球投完1局、被敲5支安打、失5分的成績，跟前一場6局失3分的演出判若兩人。

潘威倫 王念好

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