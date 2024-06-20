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中職／大巨蛋魅力讓劉東洋有感 球迷看球想法已改變
台鋼雄鷹隊將於22、23日首次在台北大巨蛋擔任主隊，對中信兄弟隊展開2連戰，雄鷹領隊劉東洋表示，兩場比賽預售票已經賣出28000張，很滿意這個數字，希望更多球迷進場支持。
劉東洋表示，今年球季在大巨蛋安排5場主場比賽，22日已經售出16000張門票，23日也有12000張，雄鷹並非北部球隊，首次作東有這種數字，真的很感謝球迷對新球隊的鼓勵。
雄鷹22、23日在大巨蛋對決兄弟，8月9到11日再進大巨蛋對兄弟3連戰，劉東洋指出，球迷看球的想法已經改變，聯盟明年可能會評估增加大巨蛋場次。
大巨蛋目前進行16場比賽，一共湧進31萬5159人次，單場平均19697人；劉東洋認為，不但球迷的想法改變，甚至職棒發展也會改變，大巨蛋已經讓人看到商機，讓球團母企業願意投資更多，未來可能有機會再度增加球隊。
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