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中職／幫張育成返台嘆可惜 吉力吉撈想當年遺憾不後悔

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠。報系資料照
吉力吉撈．鞏冠。報系資料照

中華職棒選秀報名今天截止，張育成遞交報名表，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠很有感，除了為過去旅美戰友嘆可惜，也想起自己當年決定返台的重大決定，事後來看不後悔，「其實報名完還接到印地安人隊的電話。」

28歲的張育成在當打之年決定返台，到去年都還在大聯盟出賽，今年也受邀大聯盟春訓，只不過熱身賽就因左腹斜肌拉傷下放，在握有狀元籤的富邦悍將隊溝通下，投入中職選秀

張育成正式宣布投入選秀後，吉力吉撈特別分享當年「印地安人4少」合照，他在今天表示：「那時候一起去美國，曾經在印地安人隊的大家都回來了，感覺時間過好快。」

對於張育成決定返台，吉力吉撈也認為有些可惜，「大聯盟那邊是有機會，但是可能傷勢阻斷，要回來是滿大的決定。」

吉力吉撈想起自己因為受到疫情影響，在與經紀公司、家人討論後，決定投入2021年中職選秀，「報名過程中，也有接到印地安人隊的電話，但是已經報名了，要說的話是遺憾吧，感覺差點就有機會大聯盟。」

但是決定回到中職，吉力吉撈沒有後悔，他在近2年連奪全壘打王，並在去年幫助龍隊奪冠，「回來就告訴自己，態度要保持一模一樣，無論在哪裡，都是做一樣的事情。」

吉力吉撈也期待等張育成加入中職後，兩人在場上相逢，「感覺會很不一樣吧。」是因為從隊友變對手？吉力吉撈笑回：「不一定啊，搞不好來味全龍。」龍隊今年選秀順位排名第6，吉力吉撈的玩笑話恐怕很難成真。

中職選秀 吉力吉撈 張育成

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