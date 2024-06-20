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中職／魔鷹效應讓球迷開心 劉東洋建議各隊都增洋砲

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
雄鷹隊洋砲魔鷹暫居全壘打王。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊洋砲魔鷹暫居全壘打王。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊拚出隊史最長6連勝，洋砲魔鷹砲火凶猛，目前12轟和統一獅隊林安可並列領先，打點42分排名第2，雄鷹領隊劉東洋表示，洋砲對球隊確實很有幫助，中職現在已是6隊規模，各隊可從提高比賽品質和精采度來思考此事。

魔鷹本季出賽49場，開季至今只缺席3場，除了全壘打、打點維持高水準，打擊率3成35也排名第3。

中職單隊洋將登錄3人、註冊4人，新軍雄鷹今年和明年可登錄4人、註冊5人，後年起各隊標準相同；劉東洋表示，建議各隊現在可再多開放1個洋砲名額，不是只有雄鷹，從比賽品質、精采度看來，這對整個聯盟都有幫助。

劉東洋建議，不管各隊如何決定洋將陣容，都必須要有洋投、洋砲，不能全是洋投，也不能全部洋砲。

「不是因為魔鷹打得好，才有這個想法。」他表示，魔鷹每次上場，都讓球迷有期待感，大家都會很開心，他在場外和球迷互動也不錯，確實看得出洋砲效應

中職 台鋼雄鷹 魔鷹

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