中職／葉總、伍鐸聊投手 點出張景淯調整方向

味全龍隊去年選秀第2指名張景淯今年狀況不佳，連3場後援失分導致防禦率來到10.64，總教練葉君璋與伍鐸交換想法，考慮讓張景淯到二軍多投一點，比較有辦法調整目前的缺失。

張景淯去年加盟後就浮現控球不穩定的問題，今年出賽13場、11局，已經出現19次四壞保送，葉君璋認為，主要是心理層面的問題，「負面想法比較多一些，對我們來說就是要怎麼去幫助他，有說了一些東西。」

洋投伍鐸今天賽前練習與葉君璋分享他見年輕投手的一些方向，張景淯就是其一，也因此葉總考慮，是不是讓張景淯到二軍調整比較好，「他是好投手，但在一軍會有壓力，比賽攸關勝負，沒辦法讓他訓練想要的東西，二軍比較有辦法，但現在也還在考慮而已。」

伍鐸另外聊到的還包括徐若熙、曹祐齊，曹祐齊因去年10月動刀清除骨刺，目前在二軍已經先發2場，用球數最高來到84球，葉君璋看好下半季可以加入先發輪值。

「目前看起來很好。」葉總談到曹祐齊時說：「用球數還可以再往上到90、100球，球速不到最好狀態，但最快有到144公里，是我們想看到的數據。」