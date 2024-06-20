中職／陳子豪隔2193天先發1棒 平野想打造討人厭打線

中信兄弟隊開啟實驗室，前一場讓許基宏扛第1棒，今天換陳子豪相隔2193天再次扛起先發第1棒，總教練平野惠一透露背後兩點考量，一是讓強力打者向前移動，二是讓岳政華休一下。

兄弟今年多半由岳政華扛開路先鋒，但18日讓許基宏打第1棒，平野惠一表示：「所有人都有機會打第1棒，這是本來就想嘗試的，將強打者往前排。」會有這樣的想法，「每天都在思考，要讓對方覺得我們的打線很討厭。」

會在18日開啟實驗，第1點是當天有些雨勢，平野惠一希望第1局就帶給對方投手壓力，「這點也有跟打擊教練討論，許基宏、陳子豪、陳俊秀，誰打第1棒比較好？許基宏雖然腳程不算快，但上壘率高，主要考慮這一點。」

今天則換本季敲出10轟的砲手陳子豪扛起第1棒，陳子豪去年是後段上場打過第1棒1打數，前一次先發第1棒已經是2018年6月19日，距今相隔剛好超過6年。

平野惠一指出，岳政華開季至今出賽頻繁，身體多少有點疲勞累積，想讓他棒次往後移動，有些休息的空間，「岳政華的角色不變，還是要成為好的第1棒，未來更要朝第3棒前進。」