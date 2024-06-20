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中職／第3順位怎麼選旅外？平野惠一：全都想要呢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟總教練平野惠一。中信兄弟提供
中信兄弟總教練平野惠一。中信兄弟提供

富邦悍將隊邀請張育成返台參加選秀、台鋼雄鷹隊邀請吳念庭開球，今年中職選秀前2順位球隊似乎已心有所屬，第3順位的中信兄弟隊怎麼選擇？平野惠一說：「可以的話，全都想要呢。」

中職選秀報名至今天中午截止，名單仍在統整中，不過張育成、吳念庭、陳聖平、張奕確定報名，扣除張育成幾乎篤定加盟悍將，還有3名好手供選擇。

「張育成確定沒有了嗎？」平野惠一被問到此題時先開了一下玩笑，隨後說：「如果可以的話，3名旅外選手都想要，不過自己也要考慮到球隊的未來。」

平野惠一表示，作為一軍總教練，一般來說一定會希望即戰力，但也要考慮未來，「非常煩惱，現在球隊需要哪個補強？年齡攤開來看需要怎麼補？或是哪個位置缺人？有沒有辦法帶給球隊更高人氣，很多地方需要考量。」

若要歸納，平野惠一指出兩重點，「總之是要以戰績、未來去做評估。」另外則是球探、球團行政層以及現場教練，結合三方的意見，才能做出決定。

而今年中職選秀有三名日本球員取得資格，平野惠一對此面露苦惱神色，坦言以自己的角色很難回答，「目前還沒進到我們補強的洞裡，這是我個人想法，但機會不是零，或許後段也難說，當然是希望他們能夠進入中職。」

中職選秀 平野惠一 張育成

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