棒球／李玟勳赴日奮鬥二刀流 立志出賽甲子園考取東大

從台灣到日本茨城縣明秀學園日立高校留學的李玟勳，身為球隊4棒強打的他今年已高三，心中兩大目標分別是出賽甲子園及考取東京大學，立志成為文武雙全的另類「二刀流」選手。

日本「日刊體育」報導，第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）8月開幕，7月將舉行各地方大會爭搶出賽甲子園名額。

在台灣讀完國中後赴日留學、嚮往日本棒球文武雙全的李玟勳說，自己的兩大目標是「出賽甲子園，然後在東京大學棒球隊打第4棒」。

李玟勳從小學一年級開始打棒球，當時是在電視上看到世界棒球經典賽（WBC）二輪賽事的台日大戰深受吸引。

他用流利的日語說：「我非常佩服（日本武士隊）到最後都不放棄的精神。」

李玟勳研究日本棒球時，注意到當時從東京大學棒球隊加盟日本職棒日本火腿隊的宮台康平，「日本有文武雙全的環境，所以我只能去日本」。

立定志向的他從小學五年級開始跟著家教學日文，每年夏天都會觀看甲子園比賽轉播，激起對日本的嚮往。

對於棒球及念書，李玟勳完全不浪費一分一秒。早晚的自主練習不可或缺，他跟著57歲監督金澤成奉學習棒球理論，掌握揮棒時機，今年冬天每天都練習揮棒1500次增強擊球力量。

在念書方面也沒有懈怠，他以東京大學為唯一升學目標，每天晚間10時到深夜0時的約2小時，都在宿舍餐廳內念書，就連平日搭公車的零碎時間也會看書。

李玟勳在稍早舉行的全國模擬考測驗中，獲得了不錯的成績，他說，「甲子園跟東大，我想挑戰沒人挑戰過的事」。