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中職／亮牌？雄鷹23日邀吳復連、吳念庭父子開球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊23日邀請吳復連、吳念庭父子開球。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊23日邀請吳復連、吳念庭父子開球。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹在6月22、23日首次在台北大巨蛋擔任主場球隊，23日賽前特別邀請吳復連吳念庭父子到場開球，吳念庭今年投身中職選秀，來為手握榜眼籤的雄鷹開球，引起無限聯想。

雄鷹在大巨蛋由洪一中、路易士、横田久則等教練，帶領球迷朋友在「台北市立棒球場 X臺北大巨蛋」穿梭，回憶球場二三事，舉辦「經典234合而為鷹球迷會」。

台鋼雄鷹還特別找來吳復連 一起連線，並且緊扣傳承概念，邀請吳復連、吳念庭父子檔擔任開球嘉賓！加碼「經典2345」，鷹雄齊巨。

吳復連選手時期是國家隊常客，內野守備行雲流水；吳念庭傳承父親功力，同樣內野為主，擁有穩定守備功力，在日本職棒埼玉西武獅效力8個球季，其中2021年130場出賽，101安、10轟皆為單季最佳。

吳念庭旅日返國後將投入下周中華職棒選秀會，與父親吳復連實現中職父子檔，再添新話題。

中職選秀 吳復連 吳念庭

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