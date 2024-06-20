快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

中職／選秀報名截止21日公布名單 張育成等好手投入

中央社／ 台北20日電
張育成。本報資料照片
張育成。本報資料照片

中華職棒2024年新人選拔會即將於28日登場，今天報名截止，4名備受矚目的旅外好手張育成、陳聖平、吳念庭、張奕都已確定報名完成，聯盟將在明天正式公布完整選秀名單。

今年中華職棒選秀會從5月6日開始報名，到今天中午12時已截止，由於部分球員資料還需要審核，中職表示，將於明天正式公布完整選秀參與名單。

不過中職表示，最受矚目的4名旅外選手已經確定完成報名，包括目前效力美職光芒隊的張育成，他在18日親自宣布參加中職選秀、投下震撼彈，手握狀元籤的富邦悍將球團也說會以最高誠意與張育成討論，盼下半季張育成就能披上悍將戰袍。

日前被美職響尾蛇隊釋出的陳聖平，還有前旅日球員吳念庭、張奕也都完成報名，首輪各支球團會怎麼抉擇引起熱議。

高中應屆畢業球員部分，去年在U18世界盃棒球賽拿下亞軍的台灣隊陣容中，張趙紘、徐紹予、王彥恩、許庭綸都有報名參加中職選秀，皆來自平鎮高中；不過同樣是U18國手的陽念希、陳睦衡並未報名。

中職選秀 張奕 張育成

延伸閱讀

中職／張育成與光芒有合約 球團需支付買斷金史上第4人

中職／謝謝富邦「鈔能力」喬張育成 洪總分析3方獲利

中職／張育成「游擊砲」助陣悍將 葉總有感而發想到高國麟

中職／歡迎張育成歸國 蔡其昌：富邦應該展現很大誠意

相關新聞

中職／亮牌？雄鷹23日邀吳復連、吳念庭父子開球

台鋼雄鷹在6月22、23日首次在台北大巨蛋擔任主場球隊，23日賽前特別邀請吳復連、吳念庭父子到場開球，吳念庭今年投身中職...

日職／黃錦豪將與巨人簽下育成約 日媒：他是金蛋

平鎮高中左投黃錦豪獲得日職豪門鎖定，根據日本媒體「體育報知」報導，讀賣巨人隊將與黃錦豪簽下育成合約，雙方進入最後階段，巨...

棒球／李玟勳赴日奮鬥二刀流 立志出賽甲子園考取東大

從台灣到日本茨城縣明秀學園日立高校留學的李玟勳，身為球隊4棒強打的他今年已高三，心中兩大目標分別是出賽甲子園及考取東京大...

中職／第3順位怎麼選旅外？平野惠一：全都想要呢

富邦悍將隊邀請張育成返台參加選秀、台鋼雄鷹隊邀請吳念庭開球，今年中職選秀前2順位球隊似乎已心有所屬，第3順位的中信兄弟隊...

中職／選秀報名截止21日公布名單 張育成等好手投入

中華職棒2024年新人選拔會即將於28日登場，今天報名截止，4名備受矚目的旅外好手張育成、陳聖平、吳念庭、張奕都已確定報...

中職／新北警「鷹眼神探」味全龍主場開球 石春吉：一圓職棒夢

為慶祝警察節，並向第一線警察致敬，這個月18日味全龍特別邀請新北市警察局「鷹眼隊」隊長石春吉擔任開球嘉賓。石春吉受訪表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。