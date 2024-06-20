中職／選秀報名截止21日公布名單 張育成等好手投入

中華職棒2024年新人選拔會即將於28日登場，今天報名截止，4名備受矚目的旅外好手張育成、陳聖平、吳念庭、張奕都已確定報名完成，聯盟將在明天正式公布完整選秀名單。

今年中華職棒選秀會從5月6日開始報名，到今天中午12時已截止，由於部分球員資料還需要審核，中職表示，將於明天正式公布完整選秀參與名單。

不過中職表示，最受矚目的4名旅外選手已經確定完成報名，包括目前效力美職光芒隊的張育成，他在18日親自宣布參加中職選秀、投下震撼彈，手握狀元籤的富邦悍將球團也說會以最高誠意與張育成討論，盼下半季張育成就能披上悍將戰袍。

日前被美職響尾蛇隊釋出的陳聖平，還有前旅日球員吳念庭、張奕也都完成報名，首輪各支球團會怎麼抉擇引起熱議。

高中應屆畢業球員部分，去年在U18世界盃棒球賽拿下亞軍的台灣隊陣容中，張趙紘、徐紹予、王彥恩、許庭綸都有報名參加中職選秀，皆來自平鎮高中；不過同樣是U18國手的陽念希、陳睦衡並未報名。