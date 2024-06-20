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MiLB／李灝宇猛打寫生涯首次10轟10盜 鄭宗哲敲雙安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
李灝宇今天對洋基隊全場3安、4度上壘，跑出本季第10次盜壘成功，締造生涯首次「10轟、10盜」 截圖自Erie SeaWolves官方X
李灝宇今天對洋基隊全場3安、4度上壘，跑出本季第10次盜壘成功，締造生涯首次「10轟、10盜」 截圖自Erie SeaWolves官方X

效力老虎隊2A的台將李灝宇即使日前被觸身球擊中頭部，依舊維持火燙手感，今天對洋基隊全場3安、4度上壘，跑出本季第10次盜壘成功，締造生涯首次「10轟、10盜」；而同天出賽的海盜鄭宗哲也有單場雙安。

李灝宇今天對洋基2A支戰先發第2棒、二壘手，1局上就先敲出一壘安打，3局上獲得四壞保送，隨後盜上二壘，並靠隊友安打得分，5局上則是安打上壘後也回來得分。

6局上李灝宇敲出外野飛球出局，到8局上敲出本場第3安，並再次靠隊友安打回來得分，9局上則是滾地出局，總計今天5打數3安打，另有1次四壞保送、1次盜壘成功，幫助球隊以11：2贏球。

李灝宇是在美國時間6月13日被觸身球打到，當場雙安的他提前退場，但隔天每上接著出賽還敲出猛打賞，到今天已經連續6場敲安，打擊率上升到3成整，6月打擊率更高達4成03。

鄭宗哲則是在對金鶯隊2A之戰先發第2棒、游擊手，前兩打席都出局，但5局上敲出一壘安打、7局上敲出二壘安打，並成功盜向三壘，全場5打數2安打，打擊率上升到2成21，跑出本季第13次盜壘成功，幫助海盜2A以6：4贏球。

海盜 鄭宗哲

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