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日職／黃錦豪將與巨人簽下育成約 日媒：他是金蛋
平鎮高中左投黃錦豪獲得日職豪門鎖定，根據日本媒體「體育報知」報導，讀賣巨人隊將與黃錦豪簽下育成合約，雙方進入最後階段，巨人隊將黃錦豪視為未來的金蛋。
身高184公分的黃錦豪是擁有最快146公里球速的左投，並擁有曲球、變速球等球路，即使高中三年都在鋁棒組出賽，依舊受到日職及美職多支球隊關注，巨人隊從爭奪戰中勝出。
黃錦豪將是巨人隊簽下的第8名台灣球員，前一次已是2016年的廖任磊，其中2006年的林羿豪就曾在國中畢業後以育成選手合約加盟，隨後成功轉為支配下的正式球員。
巨人隊今年3月曾到台北大巨蛋舉行「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，當時巨人社長今村司就期待未來能在日職看到更多台灣球星，駐台球探也回報台灣國中、高中有很多優秀的原石。
不只是巨人隊，去年10月日本火腿隊就簽下U18國手孫易磊，而在去年育成選秀中養樂多隊也以第一指名選中鶯歌工商的徐翔聖（高橋翔聖），雙方在今年完成簽約，日職球團再次緊緊鎖定台灣高中生。
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