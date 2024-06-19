快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

少棒／LLB50/70組亞太區賽事 台灣隊不敵日本將抗韓

中央社／ 台北19日電

WHB世界棒球聯盟隊代表台灣參加LLB50/70組亞太區賽事，不過今天在第6局遭到逆轉，以10比11不敵強勁對手日本隊，明天將對上韓國隊，爭取晉級冠軍戰的機會。

在日本成田舉行的世界少棒聯盟（LLB）50/70組（Intermediate 50/70）賽事，原定昨日舉行的比賽因當地雨勢過大，延至今天進行。代表台灣出賽的WHB世界棒球聯盟隊，在休息1天之後面對強敵日本隊形成打擊大戰，3局結束一度以10比9領先日本。

不過6局上日本隊連續安打逆轉戰局，加上後面2局日本隊派出王牌投手出來救援，台灣隊無力反攻，最終台灣以10比11不敵日本，以分組2晉級，將在明天對上A組第1名的韓國隊，爭取前進冠軍戰的機會。

台灣隊總教練林威宏表示，比賽過程中，所有球員都用盡全力想要搶下這場比賽的勝利，也知道贏下這場，取得分組1對後面晉級之路會比較輕鬆，「無奈後續打線被日本隊的王牌壓制，接下來明早面對韓國將是一場硬戰，全隊將全力以赴，爭取冠軍戰門票。」

今天這場比賽落敗後，台灣隊以分組第2晉級，將在明天上午9時面對A組第1韓國隊，若取得勝利，將於22日下午爭取冠軍，冠軍隊將代表亞太區前往美國參加世界賽。

棒球

延伸閱讀

中職／峮峮「虎耳」應援照登日本奇摩首頁 網：希望打友誼賽

狗派就衝珍煮丹！珍煮丹攜手日本犬派藝術家聯名「夏日西瓜系飲品」 獨家「Q萌狗狗杯身」要打卡

日本超商食物過量 浪費議題難解

日本燃油短缺 澳航新航擬取消往來北海道冬季航班

相關新聞

12強／中華隊熱身賽戰捷克 三振大谷的投手將來台

世界12強棒球賽將在今年11月於台灣開打，中華隊10月底展開集訓，11月2日、3日更將邀請捷克國家隊，一起在台北大巨蛋舉...

棒球／U23培訓隊張峻瑋飆153公里 赴美交流賽拚身價

U23世界盃棒球賽培訓隊今天與中職富邦悍將隊二軍打練習賽，張峻瑋先發投3局無失分，最快球速153公里，培訓隊以3比0搶勝...

中職／潘威倫20日先發對悍將 再挑戰中職生涯150勝

中職統一7-ELEVEn獅隊昨天輸球，上半季封王魔術數字停在5，明天主場迎戰富邦悍將隊，獅隊派出本土投手潘威倫先發、續拚...

中職／邱丹酒駕遭桃猿解約 讓渡期無球團網羅成自由球員

日前因酒駕遭到解約的中職前樂天桃猿隊球員邱丹，經過合約讓渡程序後，中華職棒聯盟公告，在今天期限截止前仍未有其他球團網羅，...

中職／峮峮「虎耳」應援照登日本奇摩首頁 網：希望打友誼賽

中信兄弟啦啦隊女神峮峮再度引發日本媒體關注，她上周末在台北大巨蛋應援時，戴上虎耳頭飾，可愛模樣吸引球迷目光，日媒也撰文報導，新聞更登上日本Yahoo熱搜首頁，日本網友紛紛直呼，「台灣啦啦隊太可愛了！」

中職／張育成與光芒有合約 球團需支付買斷金史上第4人

張育成昨天確定返台加入中職選秀，富邦悍將有望用手中的狀元籤選到他，不過張育成身上還有光芒隊合約，需要支付買斷費。 張育成今年與光芒簽小聯盟合約，月薪3.6萬美元（約新台幣113萬元），如果升上大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。