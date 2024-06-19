少棒／LLB50/70組亞太區賽事 台灣隊不敵日本將抗韓

WHB世界棒球聯盟隊代表台灣參加LLB50/70組亞太區賽事，不過今天在第6局遭到逆轉，以10比11不敵強勁對手日本隊，明天將對上韓國隊，爭取晉級冠軍戰的機會。

在日本成田舉行的世界少棒聯盟（LLB）50/70組（Intermediate 50/70）賽事，原定昨日舉行的比賽因當地雨勢過大，延至今天進行。代表台灣出賽的WHB世界棒球聯盟隊，在休息1天之後面對強敵日本隊形成打擊大戰，3局結束一度以10比9領先日本。

不過6局上日本隊連續安打逆轉戰局，加上後面2局日本隊派出王牌投手出來救援，台灣隊無力反攻，最終台灣以10比11不敵日本，以分組2晉級，將在明天對上A組第1名的韓國隊，爭取前進冠軍戰的機會。

台灣隊總教練林威宏表示，比賽過程中，所有球員都用盡全力想要搶下這場比賽的勝利，也知道贏下這場，取得分組1對後面晉級之路會比較輕鬆，「無奈後續打線被日本隊的王牌壓制，接下來明早面對韓國將是一場硬戰，全隊將全力以赴，爭取冠軍戰門票。」

今天這場比賽落敗後，台灣隊以分組第2晉級，將在明天上午9時面對A組第1韓國隊，若取得勝利，將於22日下午爭取冠軍，冠軍隊將代表亞太區前往美國參加世界賽。