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中職／潘威倫20日先發對悍將 再挑戰中職生涯150勝

中央社／ 高雄19日電
獅隊20日主場迎戰富邦悍將隊，派出本土投手潘威倫先發、續拚個人生涯150勝里程碑 圖／統一獅隊提供
獅隊20日主場迎戰富邦悍將隊，派出本土投手潘威倫先發、續拚個人生涯150勝里程碑 圖／統一獅隊提供

中職統一7-ELEVEn獅隊昨天輸球，上半季封王魔術數字停在5，明天主場迎戰富邦悍將隊，獅隊派出本土投手潘威倫先發、續拚個人生涯150勝里程碑，也盼幫助球隊再降魔術數字。

統一7-ELEVEn獅隊16日比賽擊敗中信兄弟，加上排名第2的樂天桃猿隊輸球，獅隊上半季封王魔術數字降至5（M5），昨天與樂天桃猿隊正面對戰以2比5吞敗，封王魔術數字凍結。

獅隊明天起回到主場台南棒球場比賽，明天迎戰富邦悍將隊，獅隊派出本土投手潘威倫先發，潘威倫本季一軍首場出賽4月20日中繼登板，投2.2局無失分，奪下個人中職生涯第149勝，接著4場出賽（2場先發），都沒能再進帳勝場。

潘威倫前一場先發是6月9日對味全龍隊，先發投6局被敲出2發全壘打，失掉3分為優質先發，但打線沒有支援吞敗，明天先發對悍將，再拚個人生涯150勝里程碑。

悍將近期戰績也不是很理想、吞下4連敗，明天派出羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，羅戈前一場出賽為13日對味全龍隊，先發投6局挨1轟，失掉4分（3分責失分），優質先發無關勝敗，本季與獅隊交手1場，5月31日先發投4局失掉2分責失分、承擔敗投。

樂天桃猿 潘威倫 魔術

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