棒球／U23培訓隊張峻瑋飆153公里 赴美交流賽拚身價

U23世界盃棒球賽培訓隊今天與中職富邦悍將隊二軍打練習賽，張峻瑋先發投3局無失分，最快球速153公里，培訓隊以3比0搶勝；張峻瑋目標旅外，盼在赴美NCAA交流賽好表現拚身價。

U23世界盃棒球賽5月中選出26人培訓名單，6月初展開集訓，也有安排與中職二軍練習賽，以賽代訓，今天赴嘉義與中職富邦悍將隊二軍打練習賽。

U23培訓隊派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋1局2人出局後投出保送，接著三振王苡丞、沒有失分，2局讓首名打者因為失誤上壘，但也是守備幫忙壘間抓到跑者出局，2人出局後投出保送，讓打者敲出投手方向滾地球抓到第3個出局數。

張峻瑋3局2人出局後有被敲出安打、投出保送，但及時回穩，讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有失分；總計投3局被敲出1支安打，投出2次三振、2次保送，無失分，最快球速153公里。

U23培訓隊4局開始啟動牛棚，呂昱廷接手投2局被敲出2支安打無失分，黃子豪登板投2局沒被敲出安打，投出1次保送、無失分，王宇傑後援投2局，飆出3次三振，最快球速149公里，也沒有失掉分數。

培訓隊預計22日安排最後一場與中職二軍練習賽，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，張峻瑋一直都有旅外夢，也有美日職球隊有興趣，希望在NCAA舞台投出好表現、拚旅外身價。