中職／邱丹酒駕遭桃猿解約 讓渡期無球團網羅成自由球員

日前因酒駕遭到解約的中職前樂天桃猿隊球員邱丹，經過合約讓渡程序後，中華職棒聯盟公告，在今天期限截止前仍未有其他球團網羅，邱丹遭無條件釋出、成自由契約球員。

邱丹在10日凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞上路肩護欄，隨即桃猿球團發出聲明，依照球團與球員契約規定解除合約。樂天桃猿球團依照程序在12日提出邱丹的合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為今天下午5時。

中職聯盟今天發出公告表示，樂天桃猿隊選手邱丹的合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，邱丹成為自由契約球員。

邱丹已是今年第2個被球團解約、且經過讓渡程序並無其他球團提出申請的球員，之前是前統一獅隊球員黃勇傳在5月底時因為多次逾假未歸、欠債問題遭到開除，經過讓渡程序之後沒有其他球團網羅。