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12強／中華隊熱身賽戰捷克 三振大谷的投手將來台

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽將在今年11月於台灣開打，中華隊11月2日、3日將與捷克國家隊，一起在台北大巨蛋舉行兩場自辦熱身賽。圖／中華職棒聯盟提供
世界12強棒球賽將在今年11月於台灣開打，中華隊11月2日、3日將與捷克國家隊，一起在台北大巨蛋舉行兩場自辦熱身賽。圖／中華職棒聯盟提供

世界12強棒球賽將在今年11月於台灣開打，中華隊10月底展開集訓，11月2日、3日更將邀請捷克國家隊，一起在台北大巨蛋舉行兩場自辦熱身賽，捷克隊班底由2023年經典賽陣容組成，包含曾三振大谷翔平的薩多利亞（Ondrej Satoria）。

中華職棒聯盟自2019年起負責一級賽事國家隊組、訓、參賽，聯盟會長蔡其昌在2023年經典賽後，就期望能創造與國外球隊的比賽交流機會，讓球員能吸取更多國際賽實戰經驗，在往後的國際大賽中有更好的發揮。

為讓選手提前適應國際賽強度，中華職棒聯盟特別邀請捷克國家隊來台與中華隊交手，期待透過實際的跨國對戰，讓中華隊的教練及選手們能累積實戰經驗，盼能在本屆12強賽事爭取最佳成績。

捷國棒球國家代表隊目前世界排名第15名，同時也是歐洲排名前3，僅以少許積分差距無緣參與今年的12強賽事；上屆經典賽捷克隊不僅以8：5戰勝中國隊，也曾在對陣日、韓等列強時展現頑強的抵抗力。

這次受邀來台進行交流賽，捷克隊陣容將以2023年經典賽參賽陣容為班底，由總教練哈丁（Pavel Chadim）領軍，率領曾對中國投4局無安打無失分的帕迪薩克（Daniel Padysak）、敲出隊史經典賽首轟的M‧曼席克（Matej Mensik）以及曾三振掉大谷翔平的薩多利亞等選手來台。

近年來台捷互動交流日趨頻繁，雙方在各方面合作推展也逐漸加深，聯盟期待透過國家隊間的切磋交流，讓台捷兩國在棒球及運動領域能有更多合作機會，不僅能提升兩國的棒球水準，也能深化、穩固台捷友好關係。

中華隊 棒球 經典賽

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