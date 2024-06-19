中職／峮峮「虎耳」應援照登日本奇摩首頁 網：希望打友誼賽
中信兄弟啦啦隊女神峮峮再度引發日本媒體關注，她上周末在台北大巨蛋應援時，戴上虎耳頭飾，可愛模樣吸引球迷目光，日媒也撰文報導，新聞更登上日本Yahoo熱搜首頁，日本網友紛紛直呼，「台灣啦啦隊太可愛了！」
中信兄弟隊上周末在台北大巨蛋，舉辦日職阪神虎隊主題日活動，兄弟啦啦隊Passion Sisters和阪神啦啦隊Tiger Girls合體應援，其中峮峮戴上阪神虎吉祥物的虎耳頭飾，相當可愛，她賽後在IG上傳照片分享，獲日本媒體關注。
日本網友紛紛直呼，「希望能來打友誼賽」、「台灣啦啦隊太可愛了」、「請可愛女孩們來日本」、「希望成為阪神啦啦隊」、「看起來不像30多歲」。
報導提到，峮峮曾在日本出版寫真集，也登上過雜誌封面，在日本擁有許多粉絲。另一名成員短今是「經典女孩」一員，去年3月曾在經典賽為中華隊應援。
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