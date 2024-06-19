中職／張育成與光芒有合約 球團需支付買斷金史上第4人

張育成昨天確定返台加入中職選秀，富邦悍將有望用手中的狀元籤選到他，不過張育成身上還有光芒隊合約，需要支付買斷費。

張育成今年與光芒簽小聯盟合約，月薪3.6萬美元（約新台幣113萬元），如果升上大聯盟年薪有100萬美元，但他在春訓期間成為傷兵，復出後又在3A與隊友相撞受傷，本周將進行復健賽。

先前傳出光芒不會釋出張育成，因此中職球團簽他必須付買斷金。過去發生過3次球團需支付買斷金的案例，2012年兄弟象隊選中陳鴻文，以5萬美元買斷小熊隊合約，2022年味全龍隊選林凱威，以1.5萬美元買斷美國獨聯長島鴨隊合約，去年的林子偉與林凱威狀況相似。

富邦育樂總經理陳昭如表示，接下來將等選秀結束後，盡快與光芒洽談張育成後續合約問題，也會開始與他洽談簽約。