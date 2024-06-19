聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張育成想家了 投入選秀

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華職棒選秀會收到最重磅的報名表，「國防部長」張育成吐露「想家」，確定回台打球。 圖／聯合報系資料照片
中華職棒選秀會收到最重磅的報名表，「國防部長」張育成吐露「想家」，確定回台打球。 圖／聯合報系資料照片

台灣史上在大聯盟成就最高的野手張育成，確定重磅回歸台灣獻技，昨天遞交中華職棒選秀報名表，握有狀元籤的富邦悍將隊也表態將以「最高誠意」與他洽談合約，張育成有望挑戰中職月薪兩百萬元第一人。

張育成在大聯盟出賽二三五場、單季九轟、生涯廿轟都站在台灣第一的高度，去年世界棒球經典賽打出「國防部長傳奇」，今年在光芒隊小聯盟等待機會，動向備受矚目，終在昨天正式宣布投入選秀。

張育成吐露下定決心的關鍵就是想家，「經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持。」富邦育樂總經理陳昭如表示，接下來將等選秀結束後，盡快與光芒洽談張育成後續合約問題，也會開始與他洽談簽約。

球團目前推估「部長降臨」的時程表，預計在七月初為他舉辦加盟記者會，中職處女秀將安排在新莊主場。

張育成在大聯盟所領的最高年薪為去年的八十五萬美元（約合台幣二七五四萬），換算月薪約二三○萬，遠遠超過現有中職行情，返台身價備受矚目，有機會成為史上第一位月薪達到兩百萬的選手；過去最高月薪紀錄為林智勝一二○萬，現今最高薪則是江少慶一一三萬。

張育成投入選秀也牽動後續順位，握有榜眼籤的台鋼雄鷹隊尚未明確表態意向，一般預料挑選旅日好手吳念庭機率高；雄鷹總教練洪一中談到張育成此時回台，認為是在行情高點，是對悍將、聯盟及他自己都是好事的「三贏」。

光芒 台鋼雄鷹 吳念庭 富邦悍將 張育成 林智勝 江少慶 洪一中 經典賽

延伸閱讀

中職／謝謝富邦「鈔能力」喬張育成 洪總分析3方獲利

中職／張育成「游擊砲」助陣悍將 葉總有感而發想到高國麟

中職／歡迎張育成歸國 蔡其昌：富邦應該展現很大誠意

中職／不怕張育成突升大聯盟變心 悍將：相信返台心意已定

相關新聞

中職／林泓育兩分砲轟下千打點 獅隊魔術數字停在M5

統一獅隊挑戰上半季冠軍之路，今天在桃園棒球場也踢到鐵板，先發投手羅昂投6局失5分，包括挨了兩發全壘打，獅隊終場以2：5不...

中職／雄鷹殺紅眼 王柏融三分砲、陳宇宏6.1局好投叼下6連勝

最近的台鋼雄鷹隊流露戾氣，今天再以9：2打爆味全龍隊，陳文杰雙安、貢獻3分打點，王柏融9局炸裂三分砲，加上先發投手陳宇宏...

中職／張育成想家了 投入選秀

台灣史上在大聯盟成就最高的野手張育成，確定重磅回歸台灣獻技，昨天遞交中華職棒選秀報名表，握有狀元籤的富邦悍將隊也表態將以...

圖輯／中職 陳宇宏6.1局好投獲選MVP 助台鋼打出六連勝

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，味全龍隊派出王維中對上台鋼雄鷹隊的陳宇宏。

中職／雄鷹打線殘暴化 洪總：多贏幾場自信心就比較好

台鋼雄鷹隊今天9：2擊敗味全龍隊，陳宇宏先發6.1局失1分拿下生涯首勝，總教練洪一中大讚：「他今年不管先發、中繼內容都不...

中職／展現蛻變與成熟心態 U23培訓楊閔貽要在選秀會成黑馬

本屆U23培訓隊人才濟濟，有不少球探關注對象，就讀台體的楊閔貽也是其中之一，去年在選秀會上落選後，今年捲土重來在球技與心態層面都有所提升，因此受徵召加入此次培訓隊，也拿到選秀會門票，希望能以黑馬之姿被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。