中職／張育成想家了 投入選秀

台灣史上在大聯盟成就最高的野手張育成，確定重磅回歸台灣獻技，昨天遞交中華職棒選秀報名表，握有狀元籤的富邦悍將隊也表態將以「最高誠意」與他洽談合約，張育成有望挑戰中職月薪兩百萬元第一人。

張育成在大聯盟出賽二三五場、單季九轟、生涯廿轟都站在台灣第一的高度，去年世界棒球經典賽打出「國防部長傳奇」，今年在光芒隊小聯盟等待機會，動向備受矚目，終在昨天正式宣布投入選秀。

張育成吐露下定決心的關鍵就是想家，「經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持。」富邦育樂總經理陳昭如表示，接下來將等選秀結束後，盡快與光芒洽談張育成後續合約問題，也會開始與他洽談簽約。

球團目前推估「部長降臨」的時程表，預計在七月初為他舉辦加盟記者會，中職處女秀將安排在新莊主場。

張育成在大聯盟所領的最高年薪為去年的八十五萬美元（約合台幣二七五四萬），換算月薪約二三○萬，遠遠超過現有中職行情，返台身價備受矚目，有機會成為史上第一位月薪達到兩百萬的選手；過去最高月薪紀錄為林智勝一二○萬，現今最高薪則是江少慶一一三萬。

張育成投入選秀也牽動後續順位，握有榜眼籤的台鋼雄鷹隊尚未明確表態意向，一般預料挑選旅日好手吳念庭機率高；雄鷹總教練洪一中談到張育成此時回台，認為是在行情高點，是對悍將、聯盟及他自己都是好事的「三贏」。