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中職／林泓育兩分砲轟下千打點 獅隊魔術數字停在M5
統一獅隊挑戰上半季冠軍之路，今天在桃園棒球場也踢到鐵板，先發投手羅昂投6局失5分，包括挨了兩發全壘打，獅隊終場以2：5不敵樂天桃猿隊，近7戰吞下6敗，封王魔術數字停在M5。
猿隊日籍投手鈴木駿輔前5局未掉分，第6局先取得兩出局後，出現2保送、被陳傑憲敲二壘打，滿壘遭林安可敲安丟掉2分，猿隊在此時換投，王志煊解決蘇智傑成功拆彈，鈴木駿輔以5.2局失2分取得本季第3勝。
猿隊打線從首局林泓育兩分砲開啟攻勢，這一轟也讓他達陣生涯1000分打點，成為史上第5人，跟進張泰山、林智勝、彭政閔、林益全的行列。7局下陳晨威再以陽春砲狙擊羅昂，單場雙安、以全壘打達陣生涯600安，也幫助猿隊再擴大為5：2領先。
洲際棒球場之戰由中信兄弟隊以9：2大勝富邦悍將隊，董子恩在三壘失誤2次、一壘失誤1次，先是第4局曾頌恩的打席在三壘接球、傳球各被記上一次失誤，第8局在一壘也失誤，都讓悍將的亂流擴大。
單場MVP由第6局接手無人出局、滿壘危機的蔡齊哲拿下，登板連續解決悍將1到3棒，僅因王勝偉的高飛犧牲打丟掉1分，記在陳琥帳上。
此外，陳子豪單場兩支長打，首局敲出陽春砲幫助兄弟先馳得點，在本季第160打席、136打數就累積10轟，速度為近4年第2快，僅次於去年林安可135打席、115打數就敲出10轟。
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