中職／雄鷹打線殘暴化 洪總：多贏幾場自信心就比較好
台鋼雄鷹隊今天9：2擊敗味全龍隊，陳宇宏先發6.1局失1分拿下生涯首勝，總教練洪一中大讚：「他今年不管先發、中繼內容都不錯，看防禦率就知道。」陳宇宏笑曝，球隊連勝中，很怕斷在自己手中，成功推進6連勝，讓他鬆了一口氣。
陳宇宏今天前6局未失分，帶著3：0領先續投第7局，被首位打者郭嚴文敲出二壘打開始動盪，一出局後蔣少宏、鄭鎧文連棒安打，龍隊攻破鴨蛋，雄鷹也在此時換下陳宇宏，陳暐皓接手成功製造雙殺，守住陳宇宏6.1局失1分好投。
陳宇宏表示，自己不是三振多的投手，必須仰賴守備幫忙，今天不管內野、外野都有幾顆滿有難度的球，靠隊友幫自己守下來，才有這場好投，「比較可惜的是第7局，用球數感覺可以繼續，但比分差距比較小。」
陳宇宏過去10場出賽，包括1先發、9後援，防禦率僅1.93，內容獲得洪總讚許，今天首勝入袋，他直言：「比較不在意自己勝投，比較不希望連勝斷在我手上。」賽後並未收到首勝紀念球，他說：「我本來就沒有在收藏這個，初登板的球也沒有收。」他說自己雖有留過一顆完投勝的球，「但也不會特別去看它還怎樣。」
雄鷹近期狀況火燙，近5場敲出11轟，以新軍之姿已經打下6連勝，超越2021年味全龍的5連勝。洪總指出，球隊最近打得比較順，選手比較敢全力揮擊，打不好、都是輸時，打起來就會怕怕的，「總歸一句話，多贏幾場自信心就會比較好。」
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