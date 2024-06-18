快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

中職／雄鷹殺紅眼 王柏融三分砲、陳宇宏6.1局好投叼下6連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王柏融9局上敲出三分砲。記者季相儒／攝影
王柏融9局上敲出三分砲。記者季相儒／攝影

最近的台鋼雄鷹隊流露戾氣，今天再以9：2打爆味全龍隊，陳文杰雙安、貢獻3分打點，王柏融9局炸裂三分砲，加上先發投手陳宇宏6.1局失1分好投，聯手推進隊史最長6連勝。

面對龍隊先發投手王維中，雄鷹3局上由杜家明一壘打、林家鋐二壘打開啟攻勢，陳文杰補上中外野方向安打，一棒帶有2分打點幫助雄鷹先馳得點，第4局藍寅倫、王博玄兩支二壘打串連，雄鷹再下一城，取得3：0領先。

王維中先發7局失3分退場，雄鷹在比賽尾聲追加分數，第張景淯面對3人、1個出局數都沒拿到，將滿壘交到呂詠臻手中，先保送魔鷹送分，對主審好壞球判決不滿一度爆走，藍寅倫的高飛犧牲打再攻下雄鷹的第5分；第9局輪到廖任磊遭到雄鷹球棒荼毒，單局再瀉4分。

陳宇宏前兩場出賽，1先發、1中繼都是5局以上僅失1分好投，今天面對龍隊先發，前6局未失分，第7局被首位打者郭嚴文敲出二壘開始動盪，一出局後蔣少宏、鄭鎧文連棒安打，龍隊攻破鴨蛋，雄鷹也在此時換下陳宇宏，陳暐皓接手成功製造雙殺，守住陳宇宏6.1局失1分好投。

雄鷹叼下6連勝，持續推進隊史最長連勝紀錄，已超越2021年味全龍隊的5連勝，新球隊最長連勝紀錄則由1997年和信鯨隊9連勝保持。

中職歷來新軍最長連勝

1993 時報 7連勝

1993 俊國 4連勝

1997 和信 9連勝

2003 太陽 6連勝

2003 金剛 2連勝

2021 味全 5連勝

2024 台鋼 6連勝（持續中）

台鋼雄鷹隊第3局靠3支安打串聯攻下2分。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊第3局靠3支安打串聯攻下2分。記者季相儒／攝影
王柏融9局上敲出三分砲。記者季相儒／攝影
王柏融9局上敲出三分砲。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手陳宇宏。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手陳宇宏。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 味全龍 王維中

延伸閱讀

圖輯／中職 王維中投完5局失3分 5局結束台鋼領先味全

中職／再獲MVP自認愈來愈好 王柏融感覺雄鷹快速進步

中職／杉谷拳士爆料他愛笑又會吃 王柏融：我個性內向

中職／來台灣看王柏融可愛笑容 杉谷拳士一見面先尖叫

相關新聞

中職／雄鷹殺紅眼 王柏融三分砲、陳宇宏6.1局好投叼下6連勝

最近的台鋼雄鷹隊流露戾氣，今天再以9：2打爆味全龍隊，陳文杰雙安、貢獻3分打點，王柏融9局炸裂三分砲，加上先發投手陳宇宏...

中職／一代象名將王俊郎爆婚外情 還跟癌妻爭產反被法院判賠60萬

中職兄弟象隊元老球員王俊郎被爆與妻子對簿公堂，妻子賣掉名下房產，被王俊郎告上法院訴請離婚，不過妻子揭露他婚內出軌，還和小三公開調情，在外讓學生稱外遇對象是師母，最終台南地院判王要賠妻子近60萬元。

中職／謝謝富邦「鈔能力」喬張育成 洪總分析3方獲利

張育成今天確定投入中職選秀，讓握有第二順位的台鋼雄鷹隊也因此多了更多選擇，有機會收下旅日好手吳念庭，總教練洪一中對他的印...

中職／歡迎張育成歸國 蔡其昌：富邦應該展現很大誠意

旅美棒球好手張育成在今天遞交中華職棒報名表將投入選秀，中華職棒會長蔡其昌在今天出席巴黎奧運中繼站發表記者會時表示，張育成...

中職／分享昔日印地安人4少合照 吉力吉撈：我們都回來了

「國防部長」張育成今天正式宣布投入中職選秀，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠也有感而發，在IG分享「印地安人4少」合照並寫下，「現在大家都回來台灣，一起為這大環境努力。」 過去有4名球員和守護者隊前身

中職／不怕張育成突升大聯盟變心 悍將：相信返台心意已定

富邦悍將隊等到張育成點頭投入中職選秀，他接下來仍將在光芒小聯盟展開復健賽程，外界好奇若他在這段時間升上大聯盟是否帶來變數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。