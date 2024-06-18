中職／雄鷹殺紅眼 王柏融三分砲、陳宇宏6.1局好投叼下6連勝
最近的台鋼雄鷹隊流露戾氣，今天再以9：2打爆味全龍隊，陳文杰雙安、貢獻3分打點，王柏融9局炸裂三分砲，加上先發投手陳宇宏6.1局失1分好投，聯手推進隊史最長6連勝。
面對龍隊先發投手王維中，雄鷹3局上由杜家明一壘打、林家鋐二壘打開啟攻勢，陳文杰補上中外野方向安打，一棒帶有2分打點幫助雄鷹先馳得點，第4局藍寅倫、王博玄兩支二壘打串連，雄鷹再下一城，取得3：0領先。
王維中先發7局失3分退場，雄鷹在比賽尾聲追加分數，第張景淯面對3人、1個出局數都沒拿到，將滿壘交到呂詠臻手中，先保送魔鷹送分，對主審好壞球判決不滿一度爆走，藍寅倫的高飛犧牲打再攻下雄鷹的第5分；第9局輪到廖任磊遭到雄鷹球棒荼毒，單局再瀉4分。
陳宇宏前兩場出賽，1先發、1中繼都是5局以上僅失1分好投，今天面對龍隊先發，前6局未失分，第7局被首位打者郭嚴文敲出二壘開始動盪，一出局後蔣少宏、鄭鎧文連棒安打，龍隊攻破鴨蛋，雄鷹也在此時換下陳宇宏，陳暐皓接手成功製造雙殺，守住陳宇宏6.1局失1分好投。
雄鷹叼下6連勝，持續推進隊史最長連勝紀錄，已超越2021年味全龍隊的5連勝，新球隊最長連勝紀錄則由1997年和信鯨隊9連勝保持。
中職歷來新軍最長連勝
1993 時報 7連勝
1993 俊國 4連勝
1997 和信 9連勝
2003 太陽 6連勝
2003 金剛 2連勝
2021 味全 5連勝
2024 台鋼 6連勝（持續中）
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