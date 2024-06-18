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中職／展現蛻變與成熟心態 U23培訓楊閔貽要在選秀會成黑馬

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
楊閔貽。照片提供：庭羽
楊閔貽。照片提供：庭羽

本屆U23培訓隊人才濟濟，有不少球探關注對象，就讀台體的楊閔貽也是其中之一，去年在選秀會上落選後，今年捲土重來在球技與心態層面都有所提升，因此受徵召加入此次培訓隊，也拿到選秀會門票，希望能以黑馬之姿被球隊指名。

身為台體隊長的楊閔貽，在去年於中職選秀會上落選後，反而越挫越勇努力加強自己，告訴自己這只是過程，並想把這段時間加強的成果於美國行展現出來：「那段時間真的很難熬，但我的隊友們不停鼓勵我，教練團也指引我在變強的道路上邁進，讓我本季有如脫胎換骨，享受每場比賽帶來的快樂與進步，我在打擊上提升自己的功力來挑戰更高層級的投手，想藉這次美國行來驗收成果，我也勤做體能重訓加強身體素質，讓自己有體力應付職棒一整年的比賽。」

楊閔貽在三級棒球期間與多位球星有過搭檔，其中就包含樂天馬傑森、旅美鄭宗哲與日職永田颯太郎，他坦言這些曾經的伙伴都是他追隨的目標，並從他們身上學到最多的不是球技反而是心態面：「我跟傑森不討論球技，我們只閒聊他是一個相當有趣的人，而宗哲我把他視為心靈導師，他不慣跟我說盡情享受在球場的時間，永田是拼命三郎也是我的好戰友，在場下我們都會討論如何對付投手。」

現階段正於台體球場集訓，在爭奪為國爭光機會的同時，相當注重自己身體的疲勞程度，楊閔貽就透露，目前擔任文化大學總教練，同時是此次U23中華隊教練的李軾揚在水療池被阿伯搭訕的趣事:「那時候我跟室友邱郡一起去泡水放鬆，剛好遇到李教練，當時我們也被他的身材嚇到，教練體態維持得很好，有個阿伯就跟教練說你才20歲吧，沒想到他回說我已經快50了，不僅阿伯嚇到我們也很震驚。」

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