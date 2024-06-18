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中職／球技學業一把罩 U23盧柏華想圓職棒夢：自我要求高是應該的

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
盧柏華，照片提供：木永可名
盧柏華，照片提供：木永可名

中職新人測試會於昨日6月17日正式落幕，並於本日公布獲得球團推薦的選手，總共78人獲得選秀會資格，除了上述人選中，目前在台中的U23培訓隊也有眾多好手早已拿到門票，受徵召隨隊集訓的台體大捕手盧柏華，相當期待在月底的選秀會上一圓職棒夢。

U23培訓隊現階段正於台中集訓，之後將前往美國與NCAA明星隊交手，同時參加哈連盃以賽代訓，入選培訓隊的盧柏華今年是球隊主力，力拚為國效力機會，對此他指出第一次入選國家隊讓他相當興奮：「現階段我正努力調整手感，展現自己的優點努力跟隊友培養默契，美國行跟哈連盃我也會展現最好的一面，享受跟國外選手對戰的機會。」

今年躍升成為台體主戰捕手的盧柏華，自我要求相當高，這也讓他成為培訓隊唯一入選的大專捕手，此外，他在學業方面表現也十分優異，高中時更曾獲得市長獎，對此他表示：「我希望以智慧型的捕手作為未來目標，今年在打擊上也下了很多功夫，讓我在大專盃順利開轟，防守上我勤練阻殺並努力鑽研，希望能更快更順暢，在春季聯賽上因此獲得相當不錯的成效，平常我把看書當成是我放鬆的方式，父母灌輸我的觀念就是要學會分配時間，課業球技要併重，久了這就變成我的生活習慣，雖然我也會有想玩樂的時候，但想到球季或課業跟不上我就會對自己更有警惕，所以我認為自我要求高是應該的。」

目前中職有相當多捕手球星，盧柏華表明自己非常欣賞樂天球星林泓育、味全龍的吉力吉撈·鞏冠：「我認為兩位學長都是重砲型捕手，但同時他們又相當有智慧，在關鍵時刻能帶領球隊穩定軍心，帶領大家一同邁向勝利，不僅在球技方面優秀，每個細節上都不馬虎，希望未來有機會跟他們一起切磋或併肩奮戰。」

國家隊 生活習慣 美國

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