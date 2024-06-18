中職／謝謝富邦「鈔能力」喬張育成 洪總分析3方獲利

張育成今天確定投入中職選秀，讓握有第二順位的台鋼雄鷹隊也因此多了更多選擇，有機會收下旅日好手吳念庭，總教練洪一中對他的印象是有禮貌、人很nice，雖然交集不多，但小時候的吳念庭，就已經與洪總有過數面之緣。

談到張育成投入選秀，洪一中表示，好手回來都是好事，不管是被哪隊選走，其他球隊也都會對到，可以把球迷帶進來，大家都會受益，「對富邦是好事，對中華職棒是好事，對他自己也是好事。」

洪一中也指出，張育成經歷去年經典賽洗禮，現在回台正在高點，「過幾年回來，說不定大家忘記他，也可能12強打出其他人蓋過他，現在他最夯，行情最好的時候。」他提到，很多人覺得此時回來可惜，但張育成年紀也差不多了，有時時機過了就是過了，「而且富邦又有錢，待遇應該不差，我是不知道多少啦！謝謝富邦願意去喬，對台灣職棒是有幫助的。」

張育成遞交報名表，牽動選秀布局，洪一中表示還需大家開會討論，不是他自己一個人說了算，但對吳念庭的印象是很有禮貌，去年經典賽中華隊集訓時曾在斗六碰到，「主動來跟我打招呼，滿有禮貌，人算很nice。」他過去只在2017年亞冠賽短暫帶過吳念庭，至於再更久以前的記憶，洪總說：「有啦！他小時候有看過啦！在兄弟時也有抱過。」