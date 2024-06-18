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中職／一代名將王俊郎爆婚外情！「小三扮師母」還跟癌妻爭產 法院判決出爐

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中職／一代象名將王俊郎爆婚外情 還跟癌妻爭產反被法院判賠60萬

聯合新聞網／ 綜合報導
王俊郎。 本報資料照
王俊郎。 本報資料照

中職兄弟象隊元老球員王俊郎被爆與妻子對簿公堂，妻子賣掉名下房產，被王俊郎告上法院訴請離婚，不過妻子揭露他婚內出軌，還和小三公開調情，在外讓學生稱外遇對象是師母，最終台南地院判王要賠妻子近60萬元。

王俊郎是兄弟建隊元老，不只是主力外野手，還是中職唯一在元年和二年都90場全勤的選手。1992年林易增加入，王俊郎中斷連續出場紀錄，1994年球季結束後離開兄弟，轉戰俊國熊隊，卸下球員身分後，1997至2001年期間擔任興農牛隊總教練。

據鏡周刊報導，王俊郎指出，與妻子結婚後購買台南市1棟房地產，並登記在妻子名下，妻子出售後拿到658萬5247元，加上匯給妻子的家庭生活費等存款130萬3753元，合計788萬9000元，都被妻子提領一空，因此要求平均分配這筆金額。

王俊郎曾任興農牛隊總教練。報系資料照
王俊郎曾任興農牛隊總教練。報系資料照

女方則提到，雙方1986年結婚，2002年民法親屬編修正公布前，並未約定夫妻財產制，王俊郎當時在龍潭棒球園區工作，擔任園區内主棒球場、室内棒球場及羽球館營運經理，有穩定收入，因此王俊郎要求剩餘財產分配329萬2623元，應屬無據，且房地產是被贈與登記在她名下。

女方還揭露，王俊郎與小三外遇，在外讓學生稱外遇對象師母。這件事在臉書發現，王俊郎稱小三為「老婆」，還與小三公開調情、單獨出遊、出席謝師宴，共赴中國大陸。小三知道王俊郎有配偶，卻任人稱呼其為「師母」、「恩愛夫妻」，並同赴大陸武漢市旅遊，有共同飲食和相依偎之親密照片多張。

法院認為王俊郎婚外情，對多年辛苦持家、無怨無悔的妻子造成相當大的打擊，應賠償妻子60萬元；扣除妻子請求抵銷剩餘財產分配所應給付的139元後，王俊郎要賠償妻子59萬9861元。

王俊郎從職棒元年就效命兄弟象隊，與李居明、陳義信、洪一中、王光輝等人同為一代象明星球員。。 鍾豐榮
王俊郎從職棒元年就效命兄弟象隊，與李居明、陳義信、洪一中、王光輝等人同為一代象明星球員。。 鍾豐榮

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