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中職／張祐嘉等逾2年「轉正」升一軍泛淚 葉總看到外野手的形

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊張祐嘉。記者季相儒／攝影
味全龍隊張祐嘉。記者季相儒／攝影

張祐嘉2021年以自主培訓合約進入味全龍隊，直到今年才「轉正」，今天首度獲得登錄一軍，總教練葉君璋透露當初注意到這位選手，來自兩位神秘推薦人，「看了後，覺得真的有那個條件，有像個外野手。」

張祐嘉2021年從西苑高中畢業後參加中職選秀落選，龍隊以自主培訓合約延攬，但獲得的機會並不多，去年更是在二軍只打36打席，直到今年4月3日才成為正式球員，本季在二軍出賽29場，71打數敲出19支安打、打擊率2成68。

葉君璋回憶當年決定簽下這名選手，是因兩位推薦人給他看了影片，看了後覺得有外野手的樣子，「想說給他訓練看看。」他指出張祐嘉的各方面條件都不錯，「速度、臂力、力量都很好，態度也很認真，一開始比較沒有機會上場，後面給他很多機會，他也表現很珍惜那些機會，看到表現越來越穩定，覺得可以試著讓他上來表現一下。」

張祐嘉在周日晚上收到上一軍的通知，一度泛淚，「因為等滿久的。」今天一來，比賽前就遇到大雷雨，不只隊友狂虧，連葉總都說他把雨從斗六帶來。

張祐嘉自評這幾年成長的部分，首先是比賽解讀能力，「高中進來時，真的什麼都不太懂，很多學長、像是品捷，跟我說各種比賽狀況怎麼去做之類的。」第二是身體素質也有明顯提升。

當年選秀落選後，並未選擇繼續升學，而是以自培合約進到龍隊，他說：「這是一個機會，我怕去讀大學會連這個機會都沒有，職棒環境比較競爭，進來這裡會進步比較快。」等待「轉正」期間，當然也有挫折，他說最難熬的就是等待，「去年基本上沒什麼機會，打數真的很少，一直沒在上場，但就是告訴自己要比別人更認真，放掉就什麼機會了。」

中職選秀 味全龍 葉君璋

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