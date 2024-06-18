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中職／張育成「游擊砲」助陣悍將 葉總有感而發想到高國麟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片

張育成投入中職選秀，成為棒壇今天最重磅的消息，味全龍隊總教練葉君璋今天一聽驚呼：「哇！」他直言張育成是非常有能力的打者，回來打球會對中職帶來很大幫助；談及中職有望迎接罕見的「游擊砲」誕生，葉總更是有感而發。

葉君璋過去曾在印地安人小聯盟體系任教，當時曾執教張育成，今天被問到張育成決定回歸家鄉打球，他指出，在印地安人共事3、4年，看到他各方面能力都很突出，「練習態度非常自律的選手，場上大家都看得到、就不用說了。」他祝福張育成，「希望他可以一直保持健康狀態，去表現給球迷看。」

葉總的語氣中不免有些可惜，他解釋，張育成可能是因為受傷影響，在競爭環境中無法如他所願，「在台灣，可能一點受傷，還可以維持比別人好的表現，但在美國很難，持續在受傷或沒辦法表現給球迷看，心裡會有說不出來的感覺。」他說美國人才太多，受傷別說缺席10、20場，「可能5場就會有其他人出現。」

張育成可守游擊，又具長打實力，中職有望迎接罕見的「游擊砲」出現，葉君璋對此有感而發，「不是沒有（游擊砲），只是我們不會這麼做，我們不會冒險讓這樣身材的人去守遊擊。」他回想以前在義大犀牛隊時讓高國麟守游擊，「但他一場、兩場不好之後，大家就會覺得他的身材不適合，但在美國會給他充足的時間去成長，但在台灣，會覺得一定要這樣嗎？」

他說，「環境不一樣，思維不一樣，才會產生沒有這種身材的游擊手。」他指出現在龍隊陣中的拿莫．伊漾，其實也能守游擊，但失誤後就會出現「不適合」的聲音，他笑說，「有些人就是生錯地方，如果拿莫在美國，就是大聯盟游擊手。」他也想到日本歐力士隊游擊手紅林弘太郎，身材也是很壯，「未來慢慢有一兩個之後，大家就會覺得不會不行。」

中職選秀 張育成 葉君璋

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