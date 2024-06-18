中職／歡迎張育成歸國 蔡其昌：富邦應該展現很大誠意

旅美棒球好手張育成在今天遞交中華職棒報名表將投入選秀，中華職棒會長蔡其昌在今天出席巴黎奧運中繼站發表記者會時表示，張育成實力還在，選擇回來應該有其他考慮，包括富邦展現很大誠意應該是他回來的一個原因，這也代表中華職棒將加入一位明星等級的球員，對於公眾關注、棒球運動推廣與票房都有幫助。

蔡其昌在今天出席巴黎奧運中繼站發表記者會時表示，自己個人私心當然是希望張育成能留在大聯盟發光發熱，相信這也是很多球迷的期待，但一個運動選手的生涯與人生規劃都充滿各種可能性與變數。

中職會長蔡其昌（左2）今天出席巴黎奧運中繼站記者會。記者劉肇育／攝影

蔡其昌強調，他相信張育成實力還在，會選擇回來應該有其他考慮，「這段時間他應該跟富邦有密切溝通，我想富邦展現很大誠意是他回來的一個原因，我擔任中職會長也很高興他回來，他回來代表中職將有一個明星等級球員加入，對於公眾關注職棒、棒球運動的推動與中職票房都有幫助，基本上我是很歡迎他的。」

蔡其昌指出，聯盟一直以來都與張育成保持互動，也一直知道他考量的問題很多，當然就是等他做最後決定，「第一指名富邦的態度是什麼，這都是他考量原因，知道他一直在考慮，一直沒有定案，他最終選擇回來，我們也是祝福和歡迎。」