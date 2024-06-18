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中職／峮峮被酸「胖到壓垮舞台」粉絲曬片反擊：丹妃 、荷律只能當背景

聯合新聞網／ 綜合報導
峮峮(右)。 截圖自峮峮IG
峮峮(右)。 截圖自峮峮IG

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮，擁有甜美臉蛋，因「炸裂陳子豪」應援曲獲得球迷關注，還一度紅到日本。不過近期有酸民嘲笑她的體態，讓粉絲相當生氣，引發論戰。

Youtube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」經常分享啦啦隊熱舞的畫面，先前頻道上傳峮峮20秒應援影片，不料卻有酸民批評，「胖成這樣還能動，會不會等一下舞台被壓垮」、「老了代謝差」、「太胖了吧」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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對此峮峮粉絲心疼表示，「明明就很好看很漂亮，到底哪裡肥啊？扭腰的動作被衣服擠壓到也能批評成這樣，批評的留言裡面還有女的，女人到底多苦？真是夠了。」峮峮也留言感謝這名粉絲仗義執言，還開玩笑表示，「舞台被壓垮蠻好笑的。」

上周末峮峮現身大巨蛋應援，該Youtube頻道再度分享68秒影片，標題寫道「峮峮體態完美 太火辣被吸引住」，疑似在回擊酸民質疑。影片中可見，峮峮穿條紋制服，搭配白色百褶裙，將衣襬打結展現蠻腰，並賣力應援，獲得不少網友好評。

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