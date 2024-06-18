中職／分享昔日印地安人4少合照 吉力吉撈：我們都回來了

「國防部長」張育成今天正式宣布投入中職選秀，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠也有感而發，在IG分享「印地安人4少」合照並寫下，「現在大家都回來台灣，一起為這大環境努力。」

過去有4名球員和守護者隊前身印地安人隊簽約，江少慶2011年9月以25萬美元簽約金加盟、陳品學2012年6月以6萬美元加盟、吉力吉撈．鞏冠2012年11月以4萬美元加盟，張育成則在2013年6月以50萬美元加盟。

江少慶2021年成為中職選秀狀元，以4.5年6120萬元合約加盟富邦悍將隊；陳品學2018年獲悍將第3指名，目前已離開職棒舞台；吉力吉撈2021年選秀獲味全龍第1指名，如今張育成也將加入中職，預計成為選秀狀元加盟悍將。

吉力吉撈分享一張合照，他留著小平頭穿藍色襯衫蹲在前排，張育成站在最後一排貼著江少慶，陳品學則站在江少慶左邊。吉力吉撈發文表示：「我們都回來了，印地安人一路上大家一起努力，一起面對出家在外種種的困難，現在大家都回來到臺灣一起為這大環境努力。」

除了這4名球員外，胡金龍（統一獅）、陳俊秀（中信兄弟）、李振昌（中信兄弟）和胡智爲（統一獅）也曾待在印地安人小聯盟體系。